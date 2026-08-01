Ceuta instala barreras de contención en el espigón del Tarajal: así es la valla neumática que alcanza los 500 metros

Las autoridades trabajan en la instalación de una valla neumática en Tarajal (Ceuta)

Los detalles La instalación, con una altura en superficie de 30 a 70 centímetros y una parte sumergida de hasta un metro de profundidad, permitirá que los que entran de forma irregular, aunque sea por mar, tengan que regresar de inmediato a su país de origen

En las últimas 48 horas, Ceuta ha comenzado a recuperar la normalidad tras enfrentar una crisis migratoria sin precedentes con la entrada de 60.000 migrantes desde Marruecos. Para controlar la situación, se ha iniciado la instalación de una barrera neumática de 500 metros en el espigón del Tarajal. Esta estructura, complementada con boyas y un canal para la Guardia Civil, permitirá las 'devoluciones en caliente' de migrantes que accedan por mar, en respuesta a una sentencia del Tribunal Supremo. La sentencia destaca que las repatriaciones en frontera marítima no son viables debido a la ausencia de una frontera física.

En tan solo 48 horas Ceuta vuelve a la normalidad. La ciudad autónoma ha vivido los dos últimos días uno de sus peores momentos con la entrada masiva de hasta 60.000 migrantes procedentes de Marruecos. Una crisis humanitaria que ya se ha convertido en la mayor de la historia reciente y que sigue dejando muertos en las costas.

Así, este sábado se dabamienzo a la instalación de una barrera neumática de contención en el espigón del Tarajal (Ceuta) de 500 metros de longitud que permitirá las denominadas 'devoluciones en caliente' de migrantes que accedan irregularmente a territorio español a través del mar.

A las 7:50 horas de la mañana se daba comienzo a la instalación de la valla neumática que se caracteriza por tener 500 metros de longitud, con una altura en superficie de 30 a 70 centímetros y una parte sumergida de hasta un metro de profundidad.

Además, cuenta con una estructura complementada con una primera línea de boyas fondeadas proporcionadas por la Armada y un canal intermedio que permitirá a las embarcaciones de la Guardia Civil garantizar en todo momento la protección de la misma.

Frontera terrestre

De esta manera, esta valla permitirá que los migrantes que entran de forma irregular tengan que regresar de inmediato a su país de origen aunque lo hayan hecho por mar, dando así respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo, tal y como avanzó este viernes el presidente del Gobierno, que acusó a las mafias de hacer una lectura interesada de la misma.

Y es que la sentencia dice que las repatriaciones en frontera de personas que entren por nuestro espacio a nado, por el mar, no tienen encaje por considerar que no existe una frontera física, como sí existe cuando se atraviesa una frontera terrestre.

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