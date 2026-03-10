Comidas más saludables y de mayor calidad: la propuesta del Gobierno para cambiar los alimentos de los hospitales

¿Por qué es importante? El Ejecutivo prepara un real decreto, que esperan que llegue pronto, para reducir los ultraprocesados y ofrecer alimentos más nutritivos después de las numerosas quejas por los menús que se ofrecen actualmente en algunos sitios.

Comidas más saludables y de mayor calidad en hospitales y residencias de mayores. Es la propuesta que acaba de lanzar el Gobierno para proporcionar alimentos más nutritivos y menos ultraprocesados a los enfermos y personas dependientes.

Porque, por el momento, los platos que tienen son comidas que de estándares de calidad cumple pocos. Los usuarios de una residencia de Ortigueira, en Galicia, denunciaron hace unos meses el menú que les ofrecían: "Son comidas amasadas".

Un caso que se ha sumado al de más centros de ancianos y algunos hospitales de España. Desde el Gobierno reconocen esa deficiencia nutricional. Por ello, están elaborando un real decreto que esperan que llegue pronto para poner una solución a esta situación. "La alimentación saludable y sostenible tiene que ser un derecho fundamental universal", ha explicado Mónica García, ministra de Sanidad.

Por ejemplo, consumir proteínas de calidad para evitar la pérdida muscular en los más mayores es, según los expertos, fundamental. "Si la alimentación es de mala calidad, va a empeorar en el caso de los enfermos su recuperación va a ser más lenta e incluso no tienen por qué recuperarse del todo y en la tercera edad lo que va a ocurrir es que poco a poco va a acelerar el envejecimiento y el deterioro de estas personas", señala Rubén Bravo, nutricionista en Clínica Evolution.

No se trata de hacer dieta, se trata de comer bien con verduras, hortalizas, fruta o grasas saludables para favorecer su recuperación. "En la sociedad española hay una gran conciencia sobre la necesidad de favorecer entornos saludables", ha asegurado Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

Para que así la alimentación de los más mayores, de personas dependientes, con necesidades especiales o ingresados en un hospital sea un aliado para su salud.

