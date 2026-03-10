El PP aplaude las palabras de Von der Leyen frente al Gobierno que advierte que "donde no hay orden solo hay la ley de la selva"

¿Por qué es importante? Desde el Gobierno han puesto también como ejemplo al presidente del Consejo Europeo, quien ha dicho: "Nosotros debemos defender las normas del derecho internacional".

Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, ha afirmado que Europa ya no puede ser guardiana del viejo orden mundial, sugiriendo que las reglas establecidas junto a Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial ya no son válidas. El Gobierno español, a través del ministro de Exteriores José Manuel Albares, ha advertido sobre el riesgo de apostar por el desorden. António Costa, presidente del Consejo Europeo, ha defendido la importancia del derecho internacional. Mientras tanto, el PP ha respaldado a Von der Leyen, argumentando que Europa debe adaptarse al nuevo orden mundial. Teresa Ribera y otros colegas europeos han expresado preocupación por las implicaciones de sus declaraciones.

Ursula von der Leyen ha dicho en las últimas horas que "Europa ya no puede ser guardiana del viejo orden mundial, de un mundo que ha desaparecido y ya no volverá". Es decir, la presidenta de la Comisión Europea ha sostenido en público que las reglas que creamos los europeos junto a Estados Unidos (EEUU) tras la Segunda Guerra Mundial ya no nos valen: la construcción europea destruida desde dentro. Pero, ¿quién apoya a Von der Leyen?

La respuesta del Gobierno —que ha remarcado que no ha "elevado ninguna queja"— a la presidenta de la Comisión Europea ha llegado en forma de advertencia. "Si seguimos apostándole al desorden, llegaremos al caos. Allí donde no hay orden internacional solo hay la ley de la selva", ha dicho este martes el ministro de Exteriores, José Manuel Albares.

Han puesto como ejemplo al presidente del Consejo Europeo, António Costa, que tampoco ha abrazo su discurso. "En esta nueva realidad, ¿qué debería hacer la Unión Europea? Nosotros debemos defender las normas del derecho internacional", ha dicho desde Bruselas este martes.

Colegas europeos se han mostrado un tanto preocupados. "Es muy peligroso. Cada vez que nos mantenemos en silencio estamos reforzando precisamente la posición del abusón", ha remarcado Teresa Ribera, vicepresidenta de la Comisión Europea. Se ha pronunciado así por estas palabras de Von der Leyen: "No podemos confiar en él (orden internacional) como única forma de defender nuestros intereses. Europa no puede ser la guardiana del viejo orden mundial".

Sin embargo, el PP sí ha aplaudido la posición de la presidenta de la Comisión Europea. "Es un ejercicio de realismo. Europa tiene que actuar con inteligencia y saber moverse en este nuevo orden internacional", ha dicho este martes Elías Bendodo, vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP.

Así han defendido que Europa no puede hacer nada. "Es evidente que el mundo ha cambiado y que si tú quieres un mundo con normas tienes que tener la capacidad de imponer esas normas. Y en estos momentos la Unión Europea no tiene la capacidad de imponer esas normas", ha dicho Ester Muñoz, portavoz del PP en el Congreso. De esta forma han reseñado que lo que ha dicho la presidenta de la Comisión Europea es de perogrullo.

