'Pedro Sánchez' reivindica su valentía al enfrentarse a Trump: "Voy a parar la Tercera Guerra Mundial con mi chapa del 'no a la guerra'"

Raúl Pérez se convierte en este vídeo en Pedro Sánchez y asegura que es muy fácil "cantar 'Yo soy español, español, español' cuando gana la selección, pero quién se atreve a lo mismo delante de un tipo naranja con más misiles que neuronas".

La postura de Pedro Sánchez de plantarse frente a Donald Trump por la guerra en Irán está obteniendo una importante repercusión internacional y el 'presidente' visita 'El Intermedio' para hablar sobre ello.

'Sánchez', imitado por Raúl Pérez, aprovecha para "decir alto y claro 'No a la guerra', 'no a Trump' y sobre todo, 'no a más películas de superhéroes'". Sobre esto último, se pregunta "¿para qué? Si los españoles ya tienen uno de carne y hueso".

De hecho, 'Sánchez' recibe en directo una llamada del Nobel para darle el de la Paz. "La verdad es que me lo merezco", afirma el 'líder socialista', que lamenta no haberles dicho que ha escrito varios libros "por si tienen libre el Nobel de Literatura".

Para el 'presidente' "es muy fácil cantar 'Yo soy español, español, español' cuando gana la selección", pero se pregunta "quién se atreve a hacer lo mismo delante de un tipo naranja con más misiles que neuronas sanas". De hecho, asegura que "si un señor con una bolsa de súper paró un tanque en Tiananmen, yo voy a parar la Tercera Guerra Mundial con mi chapa del 'no a la guerra' y mi pin de la sandía".

Después 'Sánchez' recibe otra llamada del "segundo Pedro más internacional de España", Pedro Almodóvar, para ofrecerle un papel: "Me encanta un presidente travesti que salva al mundo mientras se enamora de un militar que es monja en sus ratos libres", le comenta.

El 'presidente" además se plantea hacer una "gira mundial" con el 'no a la guerra' para "pacificar y sanchificar" el mundo y hasta abrir en 2027 la primera sede del PSOE en Marte "para que sea de verdad el planeta rojo".

Rosalía también telefonea a 'Sánchez', al que le ofrece compartir gira y llamarla "la Motomami y el Peugeot presi". "Si me deja cantar 'La Perla' se la dedicaría a Donald Trump", afirma el presidente, que se 'dedica' una canción a sí mismo: "Un líder capaz de enfrentarse a Trump y de ser más chulo que Macron".

