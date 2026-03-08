El 'paraguas nuclear' de Francia: la disuasión atómica de Macron que pondría la defensa de Europa bajo su control

¿Qué está pasando? El presidente francés, tras cantar La Marsellesa con un submarino nuclear de fondo, ha afirmado que van a "aumentar sus ojivas" y que no van a comunicar las cifras de su armamento.

La imagen del presidente francés Emmanuel Macron cantando La Marsellesa frente a un submarino nuclear simboliza su decisión de fortalecer el poder atómico de Francia, el único país de la Unión Europea con arsenal nuclear. Macron ha ordenado aumentar las ojivas nucleares, manteniendo el secretismo sobre su armamento. Esta estrategia, denominada 'paraguas nuclear', busca ofrecer protección a otros países europeos, bajo control francés, y se ha discutido con Alemania, Grecia, Polonia, Dinamarca, Suecia, Bélgica, Países Bajos y Reino Unido. La disuasión nuclear, independiente de la OTAN desde los años 60, es central en la política nacional francesa.

Es una imagen que dice mucho. Una que habla de cómo está Francia a nivel militar. De la decisión de Emmanuel Macron sobre su arsenal nuclear. Sobre un armamento que solo ellos disponen en la Unión Europea. Una imagen en la que el dirigente galo aparece cantando La Marsellesa y en la que de fondo se ve un submarino nuclear.

Porque es la apuesta de Macron. Porque la idea del presidente de Francia es la de hacer crecer su poder atómico. "He ordenado aumentar el número de ojivas nucleares", ha afirmado el líder galo en plena escalada militar en el mundo.

Y además lo va a hacer sin decir nada. Porque el secretismo va a imperar en el desarrollo armamentístico francés: "No vamos a comunicar las cifras de nuestro armamento nuclear".

Es lo que ha llamado 'paraguas nuclear'. Lo que pretende hacer llegar al resto de países de Europa y que ya ha comenzado a negociar en París. Lo que ha hablado ya con Alemania, Grecia, Polonia, Dinamarca, Suecia, Bélgica, Países Bajos y Reino Unido. Porque todos quieren participar de esa protección que estaría, eso sí, bajo el control de Francia.

Una disuasión que escapa al control de la OTAN y que es así desde los años 60, cuando De Gaulle hizo que los franceses abandonaran la Alianza Atlántica. Volvieron con Sarkozy en 2009, pero sin renunciar a su propia estrategia nuclear.

Antoine Laporte, analista político de la Fundación Jean-Jaurès, ha explicado estos movimientos de Macron. "El secretismo que busca significa que esta disuasión nuclear no es solo una palabra. Es el corazón, el pilar de la política nacional y soberana de Francia", ha expuesto.

"Es lo que se llama disuasión avanzada. Ponemos nuestros misiles en cazas de otros países, pero quien decida si se usa o no será siempre el presidente de la República", cuenta Laporte, quien afirma que los franceses "tienen claro que no están a favor de intervenciones en el exterior" pero sí ven "un consenso en la disuasión nuclear".

Macron, mientras tanto, va a viajar a Chipre para trasladar al país la "solidaridad" de Francia ante la amenaza de Irán. Allí se reunirá con Nikos Cristodoulides, presidente chipriota, y con Kyriakos Mitsotakis, primer ministro de Grecia.

