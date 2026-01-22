Trump vuelve a cargar contra España por el gasto en Defensa: "Quieren que les salga gratis"

¿Por qué es importante? El presidente de Estados Unidos ha vuelto a hacer alusión a la decisión del Gobierno de España de no invertir un 5% de su PIB en Defensa, un nuevo cuestionamiento que llega desde el Foro de Davos.

Donald Trump ha criticado nuevamente al Gobierno español por limitar su inversión en Defensa al 2,1% del PIB, mientras que otros países de la OTAN se han comprometido al 5%. Durante la presentación de su 'Junta de Paz' para Gaza en Davos, Trump se preguntó por qué España no sigue el mismo objetivo. A pesar de las tensiones, el Gobierno español aún no ha decidido si participará en la Junta de Paz. Trump ha manifestado su frustración con España, calificándola de "problema" y sugiriendo posibles sanciones. Pedro Sánchez defiende que el gasto actual es suficiente para la OTAN, priorizando el Estado del bienestar.

Donald Trump vuelve a la carga en sus cuestionamientos contra la decisión del Gobierno español de limitar su inversión en Defensa al 2,1% de su PIB, frente al 5% al que se han comprometido el resto de países de la OTAN. Durante la presentación de su 'Junta de Paz' para la reconstrucción de la Franja de Gaza, el mandatario estadounidense se ha preguntado "qué está pasando con España" en lo relativo a ese objetivo de la Alianza Atlántica.

"Conseguí compromisos de prácticamente todos los aliados de la OTAN para aumentar su gasto en defensa hasta el 5% del PIB. Todos menos España. No sé qué está pasando con España, quieren que les salga gratis. No sé por qué, tendremos que hablar con España", ha enfatizado durante un momento de su intervención.

El presidente estadounidense ha vuelto a intervenir ante el Foro Económico Mundial de Davos para presentar la Junta de Paz para Gaza, donde ha repasado los logros de su Administración, incluyendo el acuerdo de la cumbre de La Haya con los miembros de la OTAN.

El cuestionamiento de Trump llega horas después de que el Gobierno confirmase que han sido invitados a formar parte de esa Junta de Paz. Fuentes del Gobierno señalaron a laSexta que "todavía no se ha tomado una decisión" sobre si aceptarán ir o no, en línea con la mayoría de países europeos, que buscan adoptar una postura común al respecto.

Trump asegura que su Junta será un organismo destinado a poner fin a conflictos internacionales, argumentando que la ONU "nunca" le ha ayudado a resolver ninguna guerra. "Acabamos de crear la Junta de la Paz, que creo que va a ser increíble. Ojalá la ONU pudiera hacer más. Ojalá no necesitáramos una Junta de la Paz, pero, con todas las guerras que resolví, la ONU nunca me ayudó en ninguna", afirmó antes de partir hacia Davos.

Las ofensas de Trump a España

Tras una 'tregua' de unos meses sin hablar de nuestro país, Trump ha vuelto a mencionarnos para sorprenderse de la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez, una cuestión que ha provocado numerosos enfados del mandatario estadounidense, aunque ninguno de ellos se ha materializado -todavía- en sanciones concretas.

Todo comenzó en enero del pasado año, cuando Trump incluyó a España como una nación BRICS, organización de la que nuestro país no forma parte. Las siglas corresponden a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, pero para Trump, estábamos dentro de ese grupo de países. "¿Son una nación BRICS? España es una nación BRICS. ¿Sabes qué es una nación BRICS? Lo descubrirás. Si los países BRICS quieren hacer eso, está bien, pero impondremos al menos un arancel del 100% a los negocios que hagan con Estados Unidos", amenazó Trump.

Tras meses de relativa calma tras ese primer envite, la mayor crisis entre los países estalló cuando España decidió plantarse con el aumento del gasto en Defensa. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, siempre ha defendido que con esa inversión del 2,1% del PIB en Defensa será "suficiente", logrando el visto bueno de la OTAN. Para Sánchez, ese aumento "pondría en peligro el Estado del bienestar" español, una idea que Trump no compra.

Durante esa cumbre de la OTAN, Donald Trump calificó a España como "terrible" y lanzó una nueva amenaza: "Les vamos a hacer pagar el doble". "Son el único país que no quiere pagar completamente", lamentaba un Trump que no llegó ni a completar su amenaza: "Se quieren quedar con el 2%. Están muy bien, su economía está muy bien. Pero, si algo malo les pasara, serían el único país que...". En esa comparecencia, llegó a interpelar a una periodista española, a la que dijo: "¿Eres de España? Bien, enhorabuena, felicidades".

Fue ahí cuando Trump empezó a identificar a España como "un problema", una premisa que ha repetido en reiteradas ocasiones. El presidente de Estados Unidos ha vinculado esta negativa en el gasto en Defensa a posibles sanciones, criticando que España "siempre haya pagado muy poco" como miembro de la OTAN. "La OTAN tendrá que lidiar con España. España ha pagado muy poco. Siempre lo ha hecho. O eran buenos negociadores o no hacían lo correcto", afirmaba en ese concurrido mes de junio.

Pasados unos días y ya de vuelta en Estados Unidos, Trump volvió a acordarse de España "garantizando" que cumpliríamos con ese objetivo de gasto. "Piensas en Alemania, Francia, España... Aunque, bueno, España no cumplió, pero lo hará. Te garantizo que lo harán. Fue el único país que intentó resistirse a poner el dinero", trasladó Trump.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.