Von der Leyen cree que "no debería derramarse ni una lágrima por el régimen iraní": "Europa no puede ser la guardiana del orden del viejo mundo"

En una conferencia anual de embajadores de la Unión Europea en Bruselas, Ursula Von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, cuestionó si el sistema actual ayuda o perjudica la credibilidad geopolítica de la UE. Criticó al régimen iraní por su represión y desestabilización regional, sugiriendo que la muerte del ayatolá Jamenei podría abrir el camino hacia un Irán libre. Abogó por un sistema de gobernanza mundial basado en normas, señalando que la UE debe forjar su propio camino y cooperar con socios. Además, subrayó la importancia de la unidad en un mundo turbulento y destacó la firmeza de la UE en casos como Groenlandia.

"Debemos determinar si el sistema que hemos construido, con todos sus intentos bienintencionados de consenso y compromiso, es más bien una ayuda o un obstáculo para nuestra credibilidad como actor geopolítico. Sé que es un mensaje duro de escuchar y una conversación difícil la que tenemos por delante. Pero también sé que muchos de ustedes han sentido esa tensión en su trabajo cotidiano". Son las palabras que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, ha trasladado este lunes en el marco de la conferencia anual de embajadores de la Unión Europea celebrada en Bruselas, donde ha cargado duramente contra el régimen de los ayatolás.

Para Von der Leyen, "no debería derramarse ni una lágrima por el régimen iraní", un régimen que asegura que ha "infligido la muerte y ha impuesto la represión a su propio pueblo y que ha provocado la devastación y la desestabilización de toda la región". "Muchos iraníes, tanto dentro del país como en todos los rincones de Europa y del mundo, han celebrado la desaparición del ayatolá Jamenei. Al igual que muchas otras personas de la región. Esperan que este momento pueda abrir el camino hacia un Irán libre", comenta.

La presidenta de la Comisión Europea no mencionó explícitamente que el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán se haya producido al margen de la ONU, pero sí se explayó sobre cómo está cambiando la gobernanza global. "Necesitamos un sistema de gobernanza mundial basado en normas. Por supuesto, el sistema de las Naciones Unidas también debe ser replanteado. Y cuando los formatos tradicionales resultan inoperantes, nos corresponde encontrar formas creativas de resolver las crisis más graves de nuestro tiempo", ha añadido.

Es más, según Von der Leyen, la UE "ya no puede ser la guardiana del orden del viejo mundo, de un mundo que ha desaparecido y que no volverá", aunque ha matizado que desde Europa "siempre" se defenderá un "sistema basado en normas". "Debemos construir nuestro propio camino europeo y encontrar nuevas formas de cooperar con nuestros socios", ha apostillado.

La conservadora alemana añade que "el pueblo iraní merece la libertad, la dignidad y el derecho a decidir su propio futuro, aunque sabemos que ello estará cargado de peligros e inestabilidad durante la guerra y después de ella". Subrayó que el conflicto regional tiene "consecuencias imprevisibles" con repercusiones que se dejan notar en la energía, las finanzas, el comercio y el transporte, así como al desplazamiento de personas.

Von der Leyen hace un llamamiento a buscar fórmulas para seguir trabajando desde la unidad y asumiendo responsabilidades en un mundo turbulento. "Pienso en particular en la reconstrucción de Gaza y en la paz para israelíes y palestinos. Toda nueva iniciativa debería aspirar a complementar a las Naciones Unidas, y no a competir con ella ni a sustituirla", asegura, en alusión a la plataforma creada por Donald Trump para impulsar la paz en la Franja, al margen de la ONU.

La democristiana germana pasó de puntillas sobre la política exterior de Trump, salvo por una leve referencia a las amenazas de anexión de Groenlandia. "Hemos mostrado firmeza cuando se ha puesto a prueba a nuestros Estados miembros, como ocurrió con Dinamarca en el caso de Groenlandia", apuntó en un discurso en el que repasó los esfuerzos de Bruselas por generar un bloque más resiliente, soberano y poderoso en ámbitos que van "desde la defensa hasta la energía, y desde las materias primas críticas hasta las tecnologías estratégicas". "Debemos ir más lejos. Debemos estar preparados para proyectar nuestro poder de forma más decidida", reclamó.

