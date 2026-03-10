Socios y oposición presionan al Gobierno frente a los efectos económicos del conflicto en Irán: "No basta con el 'no' a la guerra"

¿Por qué es importante? El Gobierno ha informado que hará una ronda de contactos con los grupos y agentes sociales para poner en común medidas concretas, pero tanto a la izquierda como a la derecha le recriminan que ya van tarde.

Los que tengan una hipoteca a tipo variable tendrán que prestar especial atención a las consecuencias económicas de la guerra contra Irán porque este martes el euríbor ha subido hasta el 2,55%. Esta es la mayor subida diaria de los últimos 18 años y la segunda más abrupta de toda su historia. Para una hipoteca de 250.000 euros pueden suponer entre 15 y 25 euros más al mes. A pesar de estas subidas, el Gobierno aún no ha puesto en marcha ninguna medida concreta para paliarlas.

El Gobierno ha informado que hará una ronda de contactos con los grupos y agentes sociales para ponerlas en común, pero lo que le dicen todos es que ya van tarde. El Gobierno ha asegurado que tiene "un plan de respuesta que será integral", según ha remarcado la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, para paliar las consecuencias económicas de la guerra. Pero todavía no han puesto ese plan en marcha.

Según han dicho, quieren hablar con todos los grupos y agentes sociales. "Déjenme que diga que que pare la guerra es la mejor medida para proteger la vida y los bolsillos de la gente", ha señalado este martes desde Moncloa la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migración, Elma Saiz.

Sin embargo, para cada vez más voces a izquierda y derecha ya "no basta solo con el no a la guerra", como ha dicho en el Congreso de los Diputados la portavoz adjunta de Sumar, Aina Vidal. También el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se pronunció este lunes en términos similares. "¿Verdad que con los eslóganes no se come?", recriminaba. Además, este martes ha señalado que este martes "Sánchez ha presidido el Consejo de Ministros y ha perdido la oportunidad para aprobar medidas reales".

Los socios del Gobierno de Sumar han reconocido que, "si fuera por nuestra parte, este mismo martes nos habría gustado poder traer algo", ha dicho Vidal. Ellos este martes han propuesto "intervenir el mercado", según ha pedido Alberto Ibáñez, diputado de Sumar, refiriéndose a la vivienda, a la energía, al transporte y a la cesta de la compra.

Piden, por ejemplo, un impuesto inteligente a los supermercados que facturen más de 100 millones de euros. Esto, dicen, se podría combinar con bajadas de otros impuestos, como "el IVA a los productos básicos". La patronal se sube a este carro, el de bajar el IVA, no al de ponerle impuestos a esas grandes superficies.

"La lógica es que se reduzca el IVA una cantidad directamente y ya está", ha dicho este martes el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi. Esta es la misma línea que pedía este lunes el PP. "Proponemos bajadas de impuestos y ellos proponen eslóganes", incidía Feijóo desde Riaza, en Segovia.

Mientras, desde el PSOE han recordado este martes que el PP se abstuvo cuando el Gobierno propuso bajar el IVA en 2022. "Es una tomadura de pelo a todos los españoles. Hace 12 días, 12 días exactos, que votaron en contra del escudo social", ha destacado Montse Mínguez, portavoz del PSOE, quien ha agregado: "Eso es cinismo político". Les piden, así, que no vengan con el cuento a los que siempre han bloqueado estas medidas.

