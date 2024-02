El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha arremetido este miércoles contra el jefe del Ejecutivo por vivir "obsesionado" con el expresidente catalán Carles Puigdemont mientras desatiende a los españoles "sin antecedentes penales" y le ha avisado de que los pasos que está dando con la Ley de Amnistía le harán "caer". Sin embargo, Pedro Sánchez ha sacado pecho de su gestión, ha presumido de que la situación en Cataluña está mejor y ha denunciado la oposición "tóxica" e "inflamable" que hace el PP.

En la primera sesión de control al Gobierno en el Congreso de este año, dado que enero es un mes inhábil, Sánchez ha criticado que el PP vuelva a atacar al Gobierno con que "España se rompe" y "España se hunde" cuando "la realidad es completamente distinta". "La realidad es que el único partido que incumple la Constitución aquí es el Partido Popular. La realidad es que Cataluña hoy está infinitamente mejor que en el año 2017. Y la realidad es que la economía española va como una moto", ha exclamado Sánchez, cosechando un fuerte aplauso.

A lo largo de su discurso, el presidente del Ejecutivo ha insistido en varias ocasiones en hacer un símil entre el metanol y el PP y Feijóo. "Los españoles sin antecedentes penales también merecen atención- Gobierno para los que le paguen el sueldo y no para los que le han puesto en la Moncloa. Escuche a la agricultura porque no aguanta el dogmatismo ambiental de su Gobierno. Lo que ha dicho el Gobierno de los agricultores es que desperdician el agua, que no se puede bajar el IVA que la PAC es estupenda y que no comamos ternera. Solo mostraría interés por el campo...". "Usted es como el metanol", se burla el presidente de un reciente error de Feijóo sobre las emisiones de las granjas: "Es incoloro, como su proyecto político, inflamable como su afán de alterar y tóxico, como su catastrofismo económico", ha sentenciado.

En su turno, el líder de la oposición ha afirmado que "los españoles sin antecedentes penales también requieren la atención del Gobierno" y le ha pedido que gobierne "para los que le paguen el sueldo y no para los que le han puesto en la Moncloa". También ha criticado que estos días esté centrado en "cambiar los criterios de la fiscalía" cuando, según ha dicho, "debería escuchar a la agricultura". Feijóo ha recalcado que el Gobierno ha aprobado cero leyes, y dos se la han "tumbado sus socios", al tiempo que no hay Presupuestos "a la vista". "Cualquier Gobierno caería por esto. Le aseguro que usted también caerá", le ha avisado.

