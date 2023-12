El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que se reunirá con Carles Puigdemont cuando la ley de amnistía esté aprobada en el Congreso. "Creo que lo lógico es que sea después de la ley. Con Puigdemont y Junqueras, es lo lógico", ha dicho en una entrevista en RAC1.

A pesar de ello, Sánchez ha asegurado que todavía no han "fijado" una fecha para este encuentro. "Quiero restar transcendencia a un hecho político que tiene interés mediático. Desde el punto de vista de la política lo relevante es que hemos tomado la decisión de aprobar una amnistía y acabar con la dinámica judicial de lo ocurrido en la pasada legislatura. Es normal, lógico y coherente", ha señalado.

Preguntado sobre si esa cita con el líder de Junts tendrá lugar tras la publicación en el BOE de la ley, ha señalado que "no tiene porque ser después de publicarse", aunque ha puntualizado que "lo más lógico es que cuando el poder legislativo haya votado se produzcan esas reuniones".

Se trata de la primera vez que el presidente del Gobierno ubica temporalmente esa cita con el político fugado tras semanas esquivando la pregunta sobre si se reuniría con Puigdemont. No fue hasta este martes cuando por primera vez confirmó que se vería "varias veces" con los líderes del procés.

En la misma entrevista, Sánchez ha explicado que la última vez que habló con el líder de Junts fue "antes de 2017" y que él no participó directamente en la negociación con Puigdemont para su investidura. "Estuve implicado en todas las negociaciones con todos los grupos, pero si me dice si participé directamente, le digo que no. Fue el equipo negociador", ha dicho.

El socialista ha asegurado que Santos Cerdán -el negociador del PSOE- le dijo que "veía voluntad de Puigdemont en llegar a un acuerdo" y, aunque no fue "fácil" por las "posiciones alejadas", "acertó en el diagnóstico".

Sánchez, sin miedo a que Junts tumbe los Presupuestos

Preguntado sobre si existe miedo a que los de Puigdemont tumben los Presupuestos del Gobierno, Sánchez ha señalado que "no": "Necesitamos estabilidad. No solo de una legislatura donde hay que abordar estos acuerdos sino también porque la ciudadanía necesita respuestas sobre sanidad, educación... Los grupos parlamentarios que apoyaron investidura, al menos en sus primeros pasos, hay que hacer ejercicio de responsabilidad y garantía de estabilidad".