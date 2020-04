El consejero de Salud, Manuel Villegas, ha corroborado que la Región de Murcia recibió un total de 40.000 mascarillas FFP2 defectuosas enviadas por el Ministerio de Sanidad, de las que se distribuyeron unas 25.000 entre casi todas las áreas de salud.

Calcula así que unos 1.100 sanitarios de Murcia las han podido usar, de forma que todos ellos están en aislamiento. No obstante, ninguno ha dado positivo por coronavirus de momento a falta de realizar la prueba de detección a todos.

Villegas ha señalado en rueda de prensa que las mascarillas defectuosas no eran de un modelo concreto, sino que tenían un "envoltorio específico", por lo que había dificultad a la hora de identificarlas. No obstante, ha asegurado que hay dos hospitales sin riesgo porque no las han usado.

Explican desde Salud que en los casos en los que ha transcurrido el tiempo suficiente y se ha hecho la prueba PCR, que ha dado negativo, los sanitarios se han reincorporado a su trabajo. "Hay que estar alerta porque son muchos trabajadores y alguno se puede haber contagiado", ha añadido Villegas.

Por otro lado, ha confirmado que los nuevos casos positivos detectados con las pruebas PCR corresponden "fundamentalmente" a personas que estaban catalogadas previamente como casos posibles y que, en un momento dado, tienen que ir al hospital porque se agrava su situación, por ejemplo.

Más de 31.00 sanitarios están contagiados por el COVID-19 en todo el territorio nacional, según los últimos datos oficiales. Durante la crisis sanitaria, 11 farmacéuticos han fallecido con coronavirus.