Saiz carga contra el PP por el rechazo a la subida de las pensiones y evita nombrar a Junts: "Es importante diferenciar"

Los detalles La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones afirma en una entrevista en Onda Cero que el voto en contra de los 'populares' al decreto ómnibus es incomprensible, ya que "gobiernan en muchas CCAA".

El voto en contra de PP, Vox y Junts que este martes hizo caer el decreto ómnibus del Gobierno ha generado un enorme malestar en Moncloa. Este miércoles, en una entrevista en el programa 'Más de Uno' de Onda Cero, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha cargado directamente contra Alberto Núñez Feijóo por el sentido del voto de su partido, que con su negativa hizo decaer, entre otras medidas, la revalorización de las pensiones para este 2026.

No obstante, Saiz ha evitado comparar el rechazo al decreto que ha mostrado por el PP con el de Junts, eludiendo así criticar con excesiva dureza la decisión del partido de Carles Puigdemont, puesto que sus votos serán cruciales para que Pedro Sánchez pueda agotar la legislatura: "Creo que es importante diferenciar, el PP gobierna en muchas CCAA, por eso creo que es absolutamente procedente la interpretación que hago al Partido Popular".

"Me parece pertinente que los pensionistas madrileños pregunten a Ayuso por qué les ha hurtado 50 euros al mes, o lo mismo en Aragón con el señor Azcón", ha añadido Saiz, que a su vez ha lamentado que "el principal partido de la oposición ha dejado de trabajar por España".

Además, ha cargado contra los 'populares' por sus críticas a la decisión del Ejecutivo de incluir la subida de las pensiones en una batería de medidas que incluían modificaciones legales en otros muchos ámbitos. "No puedo permitir que desde el PP se demonice el escudo social que ayer se quería sacar adelante", ha aseverado la portavoz del Ejecutivo, que ha asegurado que Feijóo tendrá que "explicar lo inexplicable".

Sobre si el Gobierno se plantea presentar un decreto específico de pensiones ante la caída del ómnibus este martes, la ministra ha asegurado que están trabajando y analizando los diferentes escenarios, pero ha vuelto a insistir en que las explicaciones las tiene que dar el PP por votar en contra a un decreto que pretende blindar el escudo social.

Saiz asegura que habrá presupuestos

En su entrevista con Carlos Alsina, Saiz ha anunciado que el Gobierno presentará en el primer trimestre de este 2026 unos nuevos Presupuestos Generales del Estado y ha defendido que, pese a no haber conseguido aprobar unas cuentas públicas en lo que va de legislatura, el Ejecutivo "cumple" con su obligación constitucional. Además, ha concluido reivindicando los datos de empleo que se conocieron este martes y que sitúan al mercado laboral español en su mejor momento desde 2008.

