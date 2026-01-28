Nogueras (Junts) insinúa que el Gobierno es el que "parece que tiene ganas de bloquear las pensiones"

Entre líneas Mientras desde el Gobierno tratan de centrar la caída del decreto ómnibus con la revalorización de las pensiones en el voto negativo del PP y no hacer sangre con el de Junts, los de Puigdemont cargan sin reparo contra el Gobierno.

Junts mantiene su posición de confrontación con el Ejecutivo a pesar de los intentos de acercamiento de éstos. La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha insinuado hoy tras la caída del decreto ómnibus con la revalorización de las pensiones que "el que parece que tiene ganas de bloquear las pensiones" es "el Gobierno". Así, ha destacado que ayer planteó una votación conjunta en la Cámara Baja de "dos temas que no tienen nada que ver el uno con el otro", la revalorización de las pensiones y la okupación.

En una entrevista en SER Catalunya, Nogueras ha ahondado en que "no es justo que se engañe a la gente" y ayer lo que hizo el Gobierno es, "sabiendo que en el tema de las okupaciones no hay consenso", que se votara en un real decreto este tema junto con la revalorización de las pensiones.

Además, ha incidido en que Junts está a favor de revalorizar las pensiones, de hecho, el lunes registró en el Congreso una proposición de ley para ello, pero para que se haga teniendo en cuenta "el coste de la vida", cosa que "no hace el Gobierno". "Obviamente nosotros estamos a favor de las pensiones", ha dejado claro.

Al mismo tiempo, en relación con que el decreto ómnibus incluyera que a personas con propiedades okupadas o con impagos se les garantizase que la Administración pague el alquiler, Nogueras ha destacado que hace seis años que esto se incorpora y "solo han cobrado un 1,5% de los propietarios este dinero que dice" esta norma.

Piden al Gobierno "ser más honestos"

"Una cosa es lo que nos venden y otra es lo que acaba pasando", ha lamentado, señalando que el Ministerio de Vivienda está "reconociendo que esta ley no soluciona el problema" y algunos partidos políticos "ya han recibido un texto alternativo", por tanto, lo que ayer se votó, el mismo Ministerio "reconoce que no funciona".

Según Nogueras, "es muy fácil hacer titulares, acusar a Junts" y convocar manifestaciones frente a la sede de su partido que "manifestarse en contra de la sede del PSOE y del PP que hace años que no pagan a Cataluña lo que le corresponde", pero "nuestra responsabilidad es ser más honestos".

Por todo ello, ha denunciado "esta manera de hacer política del chantaje, vender a la gente que Junts ha votado en contra de las pensiones cuando Junts no ha votado en contra de las pensiones", sino que lo que quiere es "hacer el trabajo bien hecho" y que hay que ayudar a las personas vulnerables y también "a aquellas que tienen sus propiedades okupadas".

