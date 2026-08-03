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Entrada masiva de migrantes en Ceuta: la mayor crisis humanitaria en la región

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La Audiencia Nacional pide un informe policial que aclare si la entrada masiva de migrantes en Ceuta fue dirigida por algún "grupo criminal"

Los detalles La jueza, que también acuerda informar de la apertura de diligencias a la Fiscalía, señala que todavía está pendiente de "resolver" la "competencia penal" de la Audiencia Nacional sobre los hechos denunciados por Iustitia Europa.

Imagen de archivo de varios migrantes entrando a Ceuta.
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La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha pedido a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras (UCRIF) de la Policía Nacional que emita un informe sobre la "entrada irregular masiva" de miles de personas desde Marruecos a Ceuta los pasados días 30 y 31 de julio, con el objetivo de saber si se trata de una "acción concertada" o dirigida" por algún "grupo criminal".

En un auto, al que ha tenido acceso laSexta, la magistrada acuerda abrir diligencias previas tras una denuncia de la organización Iustitia Europa por hechos que, según señalan, podrían ser constitutivos de delitos contra la Seguridad del Estado, delitos contra la Nación, favorecimiento de la inmigración ilegal y tráfico de personas, organización criminal y omisión del deber de perseguir delito

Ahora, la magistrada reclama a la UCRIF que traslade un informe acerca de la entrada irregular masiva de ciudadanos procedentes del territorio marroquí que ha tenido lugar en Ceuta estos últimos días, especialmente los días 30 y 31 de julio, así como de si nos encontramos ante una acción concertada o dirigida por alguna organización o grupo criminal y de "cuantos elementos de identificación de quienes hubieran podido participar en tales acciones", de tener alguna constancia sobre ello.

Tardón, que también acuerda informar de la apertura de diligencias a la Fiscalía, señala que todavía está pendiente de "resolver" la "competencia penal" de la Audiencia Nacional sobre los hechos denunciados.

En la denuncia, la entidad remarcó que la "movilización" de personas migrantes de Marruecos a Ceuta "no puede ser calificada como un fenómeno migratorio ordinario o espontáneo" por la "dimensión temporal y la concentración de miles de individuos lanzándose simultáneamente al mar desde las costas marroquíes".

"Nos encontramos ante una instrumentalización de flujos migratorios que, por su volumen y forma de ejecución, supone un desbordamiento de las capacidades de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de los servicios de acogida, comprometiendo la integridad territorial y la seguridad pública en una frontera exterior de la Unión Europea", detalló.

Asimismo, "la pasividad observada en las costas de origen sugiere una relajación deliberada de los controles fronterizos por parte de Marruecos, lo que podría constituir una cooperación necesaria o una tolerancia consciente para permitir la salida masiva hacia España, utilizando la presión migratoria como una herramienta de coacción política o diplomática, no siendo la primera vez que sucede a esta escala", añadió.

Unas 60.000 personas entraron masivamente el pasado jueves a Ceuta a través del espigón del Tarajal, en la frontera con Marruecos, una acción que le ha costado la vida a al menos 88 migrantes, según datos de la Delegación del Gobierno en la ciudad autónoma.

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