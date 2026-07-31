El Gobierno anuncia boyas de contención en Ceuta tras la llegada de 60.000 migrantes: "Van a volver a Marruecos sin ninguna duda"

¿En qué consiste? Tras la sentencia del Supremo en la que se dice que no hay encaje en repatriación de frontera ante llegadas a nado, este elemento actuaría como "barrera física y de contención visual".

Pedro Sánchez se encuentra en Ceuta tras la llegada masiva de 60.000 migrantes que cruzaron a nado desde Marruecos. Ha calificado el suceso como un "ataque a la integridad territorial del país" y ha anunciado la instalación de boyas en el mar, en respuesta a una sentencia del Tribunal Supremo que impide la repatriación de migrantes que ingresan a nado debido a la falta de una frontera física. Las boyas crearán una barrera para facilitar las devoluciones en frontera. Margarita Robles, ministra de Defensa, ha enfatizado que se aplicará la legalidad española y se realizarán devoluciones, advirtiendo a las mafias que su actitud no quedará impune.

Pedro Sánchez está en Ceuta. Está en una ciudad que, en las últimas horas, se ha convertido en el foco al que todo el mundo mira ante la llegada de 60.000 migrantes. Hasta la masiva llegada de personas a sus costas y calles después de cruzar a nado el espacio que hay entre Marruecos y la ciudad autónoma española. El presidente, que ha hablado de lo sucedido como un "ataque a la integridad territorial del país", ha anunciado la instalación de unas boyas en el mar en respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo.

A una que, como ha dicho, "ratifica otra del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía". En ella, se dice que "no tiene encaje en repatriación de frontera si las personas entran en el país a nado". El motivo es que no hay una "frontera física". La sentencia, ha dicho Sánchez, ha "corrido como la pólvora" entre las mafias que trafican con personas.

Ante eso, el presidente ha anunciado una "respuesta coyuntural" solicitando "el despliegue de boyas en el espigón para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Supremo y crear una barrera física y de contención visual": "Desde el punto de vista administrativo se pueda hacer la repatriación en frontera".

Sería un elemento de contención fronteriza de la que hablaba esa sentencia del Supremo. Una de hace poco, del 29 de junio, que afirmaba que esas devoluciones no se podían realizar para las personas que llegaban a nado a las costas españolas.

Ahí es donde entran en juego esas boyas, que actuarían como 'valla' que podría poner freno a la llegada de los migrantes a nado.

La idea es alargar la barrera física, con una línea de boyas para que el espigón se alargase sobre el mar en una zona cercana a la orilla por donde la bordean y llegan con facilidad. Se desconocen tanto su longitud como su envergadura.

Sobre esta idea se ha expresado también Margarita Robles, ministra de Defensa, que dice que tienen como objetivo "reforzar la protección". "Estamos con Ceuta ante este atentado a la integridad territorial. La actitud de las mafias no va a quedar impune. Las personas que están aquí han de saber que se va a aplicar la legalidad española y que evidentemente va a haber devoluciones. Que para cumplir con la sentencia del Supremo se van a instalar boyas para que haya una contención", dice.

"Que las mafias dejen de engañar a los jóvenes que cruzan desde Marruecos porque su destino final va a ser volver allí poniendo en riesgo sus vidas. Van a volver a Marruecos, sin ninguna duda", ha afirmado.

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