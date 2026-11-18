Guillermo Infante analiza la información desvelada por 'Newtral' sobre el 'chiquipark' vietnamita que paga publicidad con la imagen de Pedro Sánchez en las redes, lo que estaría dentro de una operación "por monetizar una serie de artículos falsos" a través de dominios vinculados con Vietnam.

Más Vale Tarde analiza con Guillermo Infante la noticia que ha destapado 'Newtral' sobre el 'chiquipark' de Vietnam que estaría pagando publicidad con la imagen de Pedro Sánchez en las redes sociales.

Infante explica que esto se encuentra dentro de una investigación a más de una treintena de páginas de Facebook que "se dedican a dirigir tráfico de manera masiva a siete u ocho webs bastante vinculadas a Vietnam".

Entre ellas se encontraría una página de Facebook dedicada, según Infante, a "idolatrar la figura de Pedro Sánchez", cuya publicidad estaba pagando el 'chiquipark' vietnamita.

Tras esta investigación, apunta el periodista, se encontraría "una operación por monetizar una serie de artículos falsos a través de una serie de dominios que tienen mucha relación con Vietnam".

Esto, señala, es algo que "no solo ocurre en España", ya que el 'chiquipark' también habría estado pagando otros anuncios por políticos de Polonia.

La clave, afirma Infante, esta en preguntarse "por qué están haciendo esto, si se trata de una estrategia de monetización de anuncios hecho por empresas de marketing digital en Vietnam, o si toda esta arquitectura digital se puede estar utilizando para ofrecer servicios de propaganda política o incluso de desinformación".

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