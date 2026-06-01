Rufián, tajante sobre el policía que empujó a una docente en Valencia: "No necesita un expediente, necesita una expulsión"

¿Por qué es importante? Rufián denuncia que los hechos son especialmente graves porque "afectan al ejercicio de un derecho fundamental como es el derecho de reunión y manifestación".

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha exigido la expulsión del policía que empujó a una docente en Valencia durante una protesta, resultando en su caída y fractura nasal. Tras la denuncia de la profesora y la apertura de un expediente al agente, Rufián criticó el uso de la fuerza contra una manifestante pacífica de 68 años. ERC ha registrado preguntas en el Congreso para que el Gobierno aclare la actuación policial y el objetivo del operativo en las protestas del profesorado valenciano, que lleva tres semanas de huelga indefinida por la educación pública. Rufián destacó la gravedad del incidente por afectar derechos fundamentales y denunció un trato desigual hacia manifestantes según su signo político.

El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, ha señalado que el policía nacional que ayer empujó a una docente en Valencia durante una protesta, haciendo que esta cayese al suelo, "no necesita un expediente, necesita una expulsión, él y los chulos del sindicato que le jalean".

Así lo ha indicado en sus redes sociales tras conocerse que esta profesora ha presentado una denuncia y la Policía Nacional ha abierto un expediente al agente que la empujó ayer, durante una nueva jornada de protestas del profesorado valenciano.

Al respecto, Rufián ha criticado que este policía "empuja por la espalda, tira al suelo y le rompe la nariz a una señora jubilada de 68 años que se estaba manifestando pacíficamente por una educación pública de calidad para todos". "Ese policía no necesita un expediente, necesita una expulsión", ha añadido.

Precisamente, hoy mismo ERC ha registrado en el Congreso una batería de preguntas para que el Gobierno central explique la actuación de este agente y le pregunta qué información tiene sobre esta actuación policial, qué medidas se tomaran y cuál era el objetivo del operativo de la intervención, entre otras cuestiones recogidas en la iniciativa.

Además, piden conocer cuál era el objetivo del operativo de intervención ante la Consejería de Educación, en el marco de las movilizaciones del profesorado valenciano tras tres semanas de huelga indefinida y concentraciones en defensa de la educación pública.

Rufián ha denunciado que los hechos son especialmente graves porque "afectan al ejercicio de un derecho fundamental como es el derecho de reunión y manifestación" y porque "seproducen en un contexto de protesta social y sindical", además de señalar "varas de medir diferentes" en el trato a manifestantes en función del signo político.

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