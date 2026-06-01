Villarejo apunta a Rajoy en el juicio de la Kitchen: "Fueron todos engañados por el genio del señor Rajoy, que lo resuelve todo con Cardhu"

¿Qué ha dicho? El excomisario ha señalado que el expresidente del Gobierno aprovechó la operación Kitchen para descubrir si Bárcenas tenía pruebas contra él: "Se aprovechó de esta operación para que si había algo que le afectaba a él, pues también trincarlo".

En el juicio del caso Kitchen, el excomisario José Manuel Villarejo y el entonces jefe de la Policía, Eugenio Pino, declararon para exculpar al exministro Fernández Díaz y su número dos, desviando la responsabilidad al CNI. Villarejo implicó a Rajoy, sugiriendo que usó la operación para descubrir si Bárcenas tenía pruebas contra él. La cúpula policial justificó la operación como una misión de inteligencia para localizar dinero oculto de Bárcenas, sin requerir autorización judicial. Villarejo afirmó que Bárcenas era una amenaza nacional debido a información sobre tráfico de armas. Ambos exoneraron a Fernández Díaz y Francisco Martínez de responsabilidad.

En el juicio de la Kitchen, este lunes ha declarado el excomisario José Manuel Villarejo y el máximo jefe de la Policía en aquella época, Eugenio Pino. Los dos han buscado exculpar al exministro Fernández Díaz y a su número dos y desviar toda la responsabilidad al CNI. Aunque Villarejo ha ido más allá, ha señalado a Rajoy y ha dicho que quería aprovechar esa operación para descubrir si el extesorero del PP Luis Bárcenas tenía pruebas contra él.

Quienes formaron parte de la cúpula policial involucrada en la Kitchen se escudan en que el objetivo era el dinero oculto de Bárcenas. "Lo que intentábamos era el dinero que, evidentemente, había noticias sobre la existencia de otras cuentas distintas a las que se habían conseguido", ha recalcado el ex director adjunto operativo de la Policía Eugenio Pino

Justifican que no necesitaban autorización de un juez porque era una operación de inteligencia en busca de información sensible. Villarejo ha dicho ante la Audiencia Nacional que "el señor Bárcenas tenía información que podía afectar a altas instancias del Estado". Y ha afirmado que fue espoleada por el CNI: "Primera información que yo tengo de interés sobre el señor Bárcenas me viene del CNI".

Así, han dibujado a Bárcenas como una amenaza para la seguridad nacional porque, según Villarejo, "él decía que disponía de información sobre tráfico de armas".

Ambos han librado de cualquier responsabilidad al exministro —"yo con el señor Fernández Díaz nunca he hablado de aspectos operativos", ha destacado Pino— y también al exsecretario de Seguridad, Francisco Martínez.

Aunque en un giro de guion inesperado, Villarejo ha lanzado esta acusación sobre Rajoy: "Se aprovechó de esta operación para que si había algo que le afectaba a él, pues también trincarlo". Ha asegurado que se favoreció de ese dispositivo al decir "fueron todos engañados por el genio del señor Rajoy, que lo resuelve todo con Cardhu" y también que se aprovechó de todos los implicados.

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