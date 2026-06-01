El juez Pedraz imputa al jefe de la UDEF durante el Gobierno de Rajoy por el presunto espionaje a Podemos

Los detalles El magistrado ha citado a declarar al que era el jefe de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía durante el Gobierno de Rajoy por la causa que investiga el supuesto espionaje a la formación.

El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha imputado al comisario José Manuel García Catalán, quien fue jefe de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) durante el gobierno de Mariano Rajoy, y a otro agente en la investigación sobre el supuesto espionaje a Podemos. La decisión surge tras un recurso de la defensa de Pablo Iglesias, exlíder de Podemos. García Catalán, junto a un agente subordinado, viajó a Nueva York en 2016 para obtener un testimonio contra los fundadores de Podemos. Ambos deberán declarar el 25 de junio de 2026.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha imputado al comisario José Manuel García Catalán, jefe de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en el Gobierno de Mariano Rajoy, y a otro agente en el marco de la causa en la que se investiga el supuesto espionaje a Podemos.

El magistrado ha decretado su imputación también fruto del recurso de la defensa del entonces líder de la formación, Pablo Iglesias, que interpuso ante la negativa del juez de investigarlos en primera instancia.

El comisario era el jefe de la UDEF cuando fue a Nueva York en abril de 2016 para supuestamente conseguir un testimonio contra los fundadores de Podemos por parte de un exministro de Hugo Chávez, un viaje que se realizó entre las dos elecciones generales que se produjeron durante esa época.

Además de él, el juez Pedraz también ha citado a declarar como investigado a un agente subordinado suyo que viajó con García Catalán a la ciudad estadounidense. Ambos declararán el próximo 25 de junio de 2026 a las 10:15 horas.

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