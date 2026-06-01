Aznar hace un llamamiento a los españoles para "activar su condición de ciudadanos responsables" y propiciar un cambio de Gobierno

¿Qué ha dicho? El expresidente del Gobierno ha recalcado la necesidad de "coger y tomar el futuro de España en nuestras manos" ante la situación actual del Ejecutivo.

José María Aznar ha instado a los españoles a asumir su responsabilidad ciudadana para impulsar un cambio de Gobierno debido a la situación actual del Ejecutivo, que enfrenta varias acusaciones. Durante el evento organizado por el Instituto Atlántico de Gobierno, Aznar enfatizó que la política debe tener ética y no ser dirigida por "incompetentes y corruptos". En medio de las acusaciones de corrupción contra el PSOE, pidió a los ciudadanos reflexionar sobre sus deseos y acciones para el país. Aznar abogó por un Gobierno fuerte que enfrente los retos internacionales desde la centralidad, alejándose de los populismos radicales.

José María Aznar ha llamado este lunes a los españoles a "activar su condición de ciudadanos responsables" para propiciar un cambio de Gobierno en España ante la situación actual del Ejecutivo nacional, rodeado de varias causas en su contra.

Así lo ha aseverado el expresidente del Gobierno durante su intervención en la jornada 'España: retos y oportunidades en el contexto global. El papel de las infraestructuras' que ha organizado el Instituto Atlántico de Gobierno, que él mismo preside.

Aznar ha insistido en que la política tiene que tener una "raíz, un fundamento, una ética y una moral" y no estar dirigida por "una banda de incompetentes y corruptos que vivan a costa de millones de ciudadanos honrados". Y en medio de los supuestos casos de corrupción que afectan al PSOE, el dirigente 'popular' ha dicho que los españoles tienen que preguntarse qué es lo que quieren, desean y están dispuestos a hacer por el país.

De hecho, ha cargado duramente contra el Gobierno actual por las causas que investigan una posible corrupción obviando que precisamente su Ejecutivo fue uno de los más asolados por la corrupción: "Los casos de corrupción que existen ahora y que han convertido la política española en una charca repugnante e insufrible". "Sí me preocupa mucho más el deterioro institucional que ha sufrido el país. España no puede estar en manos de aquellos que la quieren destruir", ha añadido.

Por ello, ha defendido la necesidad de "coger y tomar el futuro de España en nuestras manos", en referencia a los ciudadanos, para promover un cambio que mejore las circunstancias del país: "Si decidimos no cogerlo, perderemos no solo el futuro, sino nuestra historia". Además, ha afirmado que "lo peor que le puede pasar" es inhibirse de la política en estos momentos.

Dicho esto, ha pedido alejarse de los "populismos radicales" y "disgregadores", al recordar que España se va a tener que enfrentar a retos "muy importantes" en un entorno internacional "muy inestable". De ahí que haya considerado necesario "un Gobierno fuerte y con una mayoría amplia" que pueda practicar políticas "decididas, enérgicas", para cambiar la dirección del país "desde la centralidad", no desde la marginalidad.

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