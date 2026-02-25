Juan Carlos I mantuvo una conversación "muy tensa" con Armada en la noche del 23F antes de dar la orden de "mantener el orden constitucional"

Juan Carlos I mantuvo una conversación "muy tensa" con Armada en la noche del 23F en la que le ordenó "mantener el orden constitucional"

El 23 de febrero de 1981, durante el intento de golpe de Estado en España, se produjo una tensa conversación telefónica entre el rey Juan Carlos y el general Alfonso Armada, según documentos desclasificados. Esta comunicación tuvo lugar entre las 20:00 y las 21:00, poco después del asalto al Congreso por Antonio Tejero. Tras hablar con Armada, el rey ordenó enviar un télex a las fuerzas armadas para mantener el orden constitucional. Sabino Fernández Campo, secretario de la Casa Real, también contactó con Tejero, instándole a deponer su actitud. Tejero, sin embargo, afirmó seguir órdenes de Milans del Bosch y colgó el teléfono.

"Muy tensa". Así se describe en los documentos que este miércoles se han desclasificado sobre el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 la conversación entre el rey Juan Carlos y el general Alfonso Armada. Esta llamada se produjo entre las 20:00 y las 21:00, alrededor de dos horas después de la entrada de Antonio Tejero pegando tiros en el Congreso de los Diputados. Poco después de hablar con Armada, el rey ordenó transmitir un télex a la Junta de Jefes del Estado Mayor (JUJEM), a los capitanes generales, a las zonas marítimas y a las regiones aéreas en el que ordenaba la toma de las "medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente".

El documento del CNI que ha sido desclasificado hoy, titulado 'Relato de los sucesos de los días 23 y 24 de febrero', detalla cómo el jefe del Estado recibió las llamadas del entonces jefe del Estado Mayor del Ejército, José Gabeiras, y del general Armada.

Tras una conversación "muy tensa" con Armada, el monarca decidió cortar la comunicación directa y pasar el teléfono al secretario general de la Casa Real, Sabino Fernández Campo, que también dialogó con Armada y Gabeiras. Tras hablar con ellos, ordenó enviar el télex, que salió de Zarzuela a las 22:35 del 23 de febrero.

"Ante situación creada por sucesos desarrollados Palacio Congreso y para evitar cualquier posible confusión, confirmo he ordenado autoridades civiles y junta de jefes de Estado Mayor tomen medidas necesarias para mantener orden constitucional dentro de la legalidad vigente. Cualquier medida de carácter militar que en su caso hubieran de tomarse, deberá contar con la aprobación de la JUJEM", indica esa comunicación, ordenando de esa forma a todos los mandos militares que hicieran todo lo necesario para que el golpe de Estado encabezado por Tejero fracasase.

Fernández Campo también habló con Tejero: "Depón tu actitud inmediatamente"

Ese mismo archivo apunta a que a las 20:20 horas, Sabino Fernández Campo contactó con el teniente coronel Antonio Tejero, que se encontraba en el interior del Congreso dos horas después del asalto. "Soy el secretario general de Su Majestad El Rey. ¿Qué es lo que pretendes? Depón tu actitud inmediatamente".

"Tú has invocado el nombre de S.M El Rey. ¿Por qué?", le reprochó Fernández Campo a Tejero. Sin embargo, el autor del golpe de Estado aseguró que no recibía órdenes que no vinieran de Milans del Bosch y, acto seguido, colgó el teléfono.

