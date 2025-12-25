Ahora

Mensaje del rey

El rey pide "especial ejemplaridad" a los políticos en un mensaje velado sobre la corrupción

¿Por qué es importante? A los poderes públicos y a la clase política les ha pedido más diálogo, más respeto y empatía y, sobre todo, que pongan siempre la dignidad del ser humano, del que es más vulnerables, en el centro de todos sus discursos y políticas.

El rey Felipe VI pronuncia el tradicional mensaje de Nochebuena.

La convivencia y la lucha contra los extremismos han sido los mensajes centrales del discurso del rey esta Nochebuena. Pero Felipe VI también se ha referido a otros temas, aunque eso sí, se ha detenido menos que otros años.

Un poco de pasada, el rey ha querido dedicar tiempo a mencionar las principales preocupaciones y problemas que tenemos los españoles, empezando principalmente por el aumento de los precios, del coste de la vida. También por la vivienda y el obstáculo que supone para muchos jóvenes. Aunque no solo jóvenes, para muchos ciudadanos en general.

El monarca ha hecho una clara referencia también al miedo e incertidumbre que generan los últimos avances en Inteligencia Artificial. Y ha hablado, muy de pasada, de los riesgos del cambio climático.

"Vivimos tiempos ciertamente exigentes. Muchos ciudadanos sienten que el aumento del coste de la vida limita sus opciones de progreso; que el acceso a la vivienda es un obstáculo para los proyectos de tantos jóvenes; que la velocidad de los avances tecnológicos genera incertidumbre laboral; o que los fenómenos climáticos son un condicionante cada vez mayor y en ocasiones trágico", afirmó durante su discurso.

Otro detalle importante es que el rey ha pedido literalmente "especial ejemplaridad" tanto a los poderes públicos como a la clase política. Un claro guiño contra la corrupción.

A esos poderes públicos y a la clase política les ha pedido más diálogo, más respeto y empatía y, sobre todo, que pongan siempre la dignidad del ser humano, del que es más vulnerables, en el centro de todos sus discursos y políticas.

"Estoy hablando de especial ejemplaridad en el desempeño del conjunto de los poderes públicos; también de empatía; y de la necesidad de situar la dignidad del ser humano, sobre todo de los más vulnerables, en el centro de todo discurso y de toda política", incidió Felipe VI.

