El rey Juan Carlos, trasladado por seguridad a un hotel en Abu Dabi: "Está a salvo y tranquilo, no percibe el riesgo como el resto"

Los detalles La madrugada de este lunes se han registrado explosiones en Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Qatar y Bahréin, donde Washington tiene bases militares. Como el resto de los españoles que viven en la zona, el rey emérito no tiene opción de salir ya que el espacio aéreo está cerrado.

Juan Carlos I, quien vive en Abu Dabi desde el verano de 2020, se ha visto perjudicado por la escalada de tensión en Oriente Medio tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán.

Desde la ofensiva sin precedentes de este sábado, Irán ha respondido con diversos ataques en Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Qatar y Bahréin. Zonas en las que viven cientos de españoles, como el rey emérito, y que no tienen opción de salir de ahí ya que el espacio aéreo está cerrado debido a la guerra.

Según informa ¡HOLA!, aunque fuentes del entorno de Juan Carlos I reconocen que "todo pude pasar", aseguran que el rey emérito "está tranquilo y a salvo". Aun así, recuerdan que "vive en una zona de conflicto muy inestable y peligrosa".

Así, estas fuentes citadas por la revista insisten en que el rey emérito "aguanta todo" ya que "no percibe el riesgo como el resto de la humanidad". Según indica la revista, Juan Carlos I ha sido trasladado a un hotel de la ciudad por dos razones. Por un lado, porque su residencia habitual está "en obras" y, por otro, porque es más conveniente debido al contexto actual.

Todo esto ocurre unos días después de que se comenzara a hablar sobre su posible regreso a España. Tras la desclasificación de los documentos del golpe de Estado fallido del 23 de febrero de 1981, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, reclamó el pasado jueves el regreso del emérito a España.

"La desclasificación de los documentos del 23F debe reconciliar a los españoles con quien paró el golpe de Estado. Creo que sería deseable que el rey emérito regresara a España", aseguró a través de su cuenta en la red social 'X'.

Tras estas declaraciones, la Casa Real ya se pronunció la mañana del viernes señalando que la decisión del rey emérito de volver a España compete únicamente a Juan Carlos; no obstante, pusieron un 'pero' demoledor: debe "recuperar la residencia fiscal en España".

Estas fuentes justifican esta condición con el objetivo de "salvaguardar su imagen de especulaciones y posibles críticas y, por consiguiente, también la de la corona". Así, dan más prioridad a la situación fiscal del emérito a la incógnita de si volvería a residir en el Palacio de la Zarzuela.