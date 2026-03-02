Chipre pospone la reunión de ministros de la UE tras el impacto de un dron en una base aérea británica

El contexto Estos ataques se producen después de que Starmer anunciase que Reino Unido se implicaría más en los ataques de EEUU e Israel contra Irán, concediendo a los estadounidenses el uso de bases británicas.

El Ministerio de Defensa del Reino Unido ha informado de un ataque con dron en la base de Akrotiri, en Chipre, sin reportes de víctimas. Este incidente ocurrió poco después de que el primer ministro británico, Keir Starmer, anunciara una mayor implicación del Reino Unido en ataques contra Irán, permitiendo a Estados Unidos usar bases británicas. El gobierno chipriota confirmó daños limitados y activó protocolos de seguridad. La base de Akrotiri es crucial para la RAF y su comunicación global. Starmer justificó la acción como respuesta a peticiones de socios del golfo Pérsico para frenar amenazas iraníes.

Chipre ha decidido posponer una reunión de ministros de la Unión Europea prevista para este lunes debido a un ataque con drones que ha impactado contra una base aérea británica en la isla durante la noche.

"Ante este imprevisto, que lamentablemente ha afectado a los vuelos a Chipre, la Presidencia chipriota ha decidido posponer el Consejo de Asuntos Generales (CAG) informal a una fecha posterior", han destacado. Chipre ostenta actualmente la presidencia rotatoria de la Unión Europea.

Esta noticia se conoce después de que el Ministerio de Defensa del Reino Unido haya informado de que un supuesto dron ha atacado la base de Akrotiri, que el ejército británico tiene en Limassol (Chipre), tras reportarse varias explosiones al filo de la medianoche.

"Nuestras Fuerzas Armadas están respondiendo a un presunto ataque con dron en la RAF Akrotiri en Chipre en la medianoche hora local. Nuestra protección de las fuerzas en la región está en el nivel más alto y la base ha respondido para defender a nuestra gente", ha señalado a través de un comunicado un portavoz del ministerio.

No se tiene constancia hasta el momento de víctimas, según recogen varios medios británicos. Aunque se desconoce si se trata de un ataque iraní, se produce apenas una hora después de que el primer ministro Keir Starmer anunciara una participación más activa de su país en los ataques contra Irán, y concretamente el permiso que ha dado a la aviación estadounidense para utilizar algunas de las bases británicas.

El periódico chipriota Cyprus Mail ha señalado en un primer momento que las bases británicas en la isla (donde hay aproximadamente 3.000 soldados) han sido declaradas en estado de "amenaza de seguridad" esta medianoche, y se ha ordenado a todo su personal retirarse a sus hogares "alejados de las ventanas y poniéndose a cubierto tras mobiliario sólido".

El Gobierno de Chipre ha confirmado estos ataques, destacando que se han producido "daños limitados" sobre la base militar de Reino Unido. "En relación con el incidente ocurrido poco después de la medianoche en la base de Akrotiri, la información recibida a través de diversos canales indica que se trató de un dron no tripulado, que causó daños limitados", ha informado su portavoz, Konstantinos Letymbiotis, en redes sociales.

El Gobierno chipriota ha confirmado que "inmediatamente" después del suceso, las autoridades "activaron los protocolos de seguridad prescritos y están siguiendo de cerca la situación, en coordinación continua con el Gobierno de Reino Unido y la administración de las bases británicas".

Letymbiotis ha señalado que el Consejo de Seguridad Nacional del país "permanece en sesión continua bajo la Presidencia" de Nikos Christodoulides, quien ha mantenido este domingo una conversación telefónica con el primer ministro británico, Keir Starmer.

La base de Akrotiri sirve a la fuerza aérea británica (RAF) "y sus instalaciones de comunicación son un importante elemento del despliegue británico a lo largo del mundo", según la página oficial de las RAF.

Durante dos días, el Reino Unido ha tratado de mantener la equidistancia para con los ataques de EEUU e Israel contra Irán, sin aplaudirlos ni condenarlos, y subrayando además que el Reino Unido no tomó parte en ellos, pero en la noche del domingo Starmer anunció un cambio de postura y una mayor implicación en esos ataques.

Sostuvo que los países del golfo Pérsico -"nuestros socios", los llamó en una declaración televisada- han solicitado del Reino Unido "hacer más para defenderlos", y a eso responde esa mayor implicación.

De esta forma, el ministro señaló que ha concedido a Estados Unidos el uso de bases británicas (no precisó cuáles) para propósitos defensivos específicos que incluyen ataques a bases iraníes "porque el único modo de frenar la amenaza es destrozar los misiles en origen, en sus depósitos o en las lanzaderas", especificó. "Esos misiles que Irán está disparando por toda la región matan a civiles inocentes, ponen en peligro a los británicos y agreden a países sin relación con este conflicto", razonó Starmer.

