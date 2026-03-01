El presidente de Irán avisa a Israel y a la "criminal EEUU" tras la muerte de Jamenei: "Solo lograrán dispersión y derrota"

¿Qué ha dicho? Masud Pezehskain ha tildado de "gran tragedia" el fallecimiento del ayatolá en los bombardeos sobre Teherán y ha hecho un llamamiento al pueblo iraní: "Debe unirse y frustrar los perversos planes de los enemigos".

Masud Pezehskian, presidente de Irán, ha lamentado la muerte del líder supremo Ali Jamenei, calificándola como una "gran tragedia" y acusando a Israel y Estados Unidos de su martirio. Pezehskian ha advertido que ambos países solo encontrarán "dispersión y derrota". A pesar de la pérdida, ha asegurado que el camino de Irán no se interrumpirá y ha instado a la unidad del pueblo iraní para frustrar los planes de sus enemigos. El Consejo Provisional de Liderazgo ha comenzado a trabajar para continuar con el legado de Jamenei. Además, las Fuerzas Armadas iraníes están determinadas a responder a los ataques, y ya han lanzado misiles sobre Tel Aviv, causando al menos ocho muertes.

Masud Pezehskian, presidente de Irán, ha lamentado la "gran tragedia" tras la muerte del líder supremo Ali Jamenei, que dice "fue martirizado a manos de Israel y de la criminal Estados Unidos". El dirigente, en sus palabras, ha advertido a ambos países que "no obtendrán más que dispersión y derrota".

"El gran combatiente, el líder supremo, fue martirizado a manos de Israel y de la criminal EEUU. Fue una gran tragedia para Irán. Pero, como Dios dice en el Corán, 'Muhammad no es sino un mensajero, antes de él hubo otros mensajeros. Si muriera asesinado, ¿acaso retrocederíais?", ha expuesto Pezeshkian.

En ese sentido, ha afirmado que a pesar de su muerte "el camino no quedará interrumpido": "EEUU e Israel han de saber que solo lograrán dispersión y derrota. Nuestro querido pueblo, que está de luto por la pérdida de este gran mártir, debe frustrar los perversos planes de los enemigos, uniéndose y anulándolos".

"Conforme al artículo 111 de la Constitución, el Consejo Provisional de Liderazgo ha iniciado su labor y, con la ayuda de Dios, continuaremos con firmeza el camino del Imán, el del querido líder y el de todos los que buscan la verdad en el mundo", ha insistido.

Y ha advertido de la respuesta iraní a los ataques: "Las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán están actuando con determinación para aplastar las bases de los enemigos y seguirán hacieéndolo. Como siempre, los dejarán decepcionados".

Ha concluido su mensaje expresando sus "condolencias" por la muerte de Ali Jamenei, al que tilda de "gran hombre": "Que Dios eleve su alma y mantenga su legado firme y honorable".

Todo, después del ataque de Estados Unidos y de Israel sobre Teherán, en unos bombardeos que han acabado con la vida del líder supremo iraní después de hacerse con el poder en 1989. Como respuesta a la ofensiva, Irán ha puesto su objetivo en las bases estadounidenses en Oriente Medio y en el país hebreo, con una serie de misiles sobre Tel Aviv que han dejado al menos ocho muertos.

