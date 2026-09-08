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crisis en Ceuta

El rey Felipe VI se reunió con Robles y otros altos mandos militares este lunes para examinar la defensa en Ceuta

Los detalles La Casa Real y el Gobierno trabajan en la visita de Felipe VI a Ceuta que, según anunció Pedro Sánchez, será en las próximas semanas, un viaje histórico, ya que es el primero que realizará el jefe del Estado, todavía sin fecha concreta.

Felipe VI se reúne con la ministra de Defensa, Margarita Robles, y altos mandos del Ejército para examinar la situación de Ceuta.
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El rey Felipe VI se reunió este lunes con la ministra de Defensa, Margarita Robles para analizar la situación en Ceuta. Así lo confirmado la tarde de este martes la Casa Real. Frente al discurso del resto de sus compañeros socialistas en el Gobierno, Robles sí ha apuntado a Marruecos desde el inicio de la crisis migratoria en la ciudad autónoma.

"El rey mantuvo ayer una reunión en el Palacio de La Zarzuela con la ministra de Defensa, el Jefe de Estado Mayor de la Defensa, el comandante general de Ceuta y los Mandos Operativos con el objeto de examinar la situación en Ceuta desde el punto de vista de la defensa", ha publicado Casa Real en su cuenta de X junto a una fotografía del encuentro.

Esta reunión tuvo lugar después de que el rey y la ministra de Defensa coincidieran el pasado viernes en Toledo, en el Museo del Ejército en una exposición sobre la participación española en el origen y desarrollo histórico de los actuales Estados Unidos de América.

Volverán a encontrarse, además, este próximo viernes en la base naval de Rota (Cádiz) en un acto con motivo de la conmemoración del 25 aniversario de los atentados terroristas del 11-S.

Tras los graves acontecimientos ocurridos en Ceuta los pasados 30 y 31 de julio, Felipe VI expresó su "preocupación e indignación" por los "graves" acontecimientos ocurridos en Ceuta, y también en Melilla.

Así, insistió en la necesidad de adoptar todas aquellas medidas que transmitieran "de forma unida, clara y determinante a las poblaciones de Ceuta y Melilla el apoyo y cariño del resto de España", una unidad a la que volvió a apelar el jefe del Estado en el Día de Ceuta: "La Corona y todos, con nuestra ciudad".

La casa real y el Gobierno trabajan en la visita de Felipe VI a Ceuta, que, según anunció el presidente del ejecutivo, Pedro Sánchez, será en las próximas semanas, un viaje histórico, ya que es el primero que realizará el jefe del Estado, todavía sin fecha concreta.

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