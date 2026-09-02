El rey Felipe VI pide unidad en el Día de Ceuta: "La Corona y todos, con nuestra ciudad"

El rey Felipe VI recibe al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, en el Palacio de Marivent en Palma de Mallorca

Los detalles Esta misma semana Sánchez hizo hincapié en la falta de visitas del rey Felipe VI a la ciudad autónoma y sostuvo que hay "argumentos y razones suficientes" para que Felipe VI visite Ceuta y Melilla.

La Casa Real ha enfatizado la importancia de la unidad, la convivencia y el futuro de Ceuta con motivo del Día de esta ciudad autónoma, celebrado este miércoles. En un mensaje en su cuenta en la red social X, la Casa del Rey subrayó: "Hoy, 2 de septiembre, es el Día de Ceuta. La Corona y todos, con nuestra ciudad. Unidad, convivencia y futuro". Este mensaje fue acompañado por una imagen de las banderas de Ceuta, España y la Unión Europea en una sala del Palacio de la Zarzuela, simbolizando el respaldo de la Corona a la ciudad.

La Casa Real ha apostado por la unidad, la convivencia y el futuro de Ceuta con motivo del Día de esta ciudad autónoma que se celebra este miércoles y ha destacado: "La Corona y todos, con nuestra ciudad".

En una publicación en su cuenta en la red social X, la Casa del Rey señala: "Hoy, 2 de septiembre, es el Día de Ceuta. La Corona y todos, con nuestra ciudad. Unidad, convivencia y futuro". Una imagen de las banderas de Ceuta, España y la Unión Europea en una sala del Palacio de la Zarzuela acompaña el mensaje de la Casa del Rey.

Este mensaje de unidad y convivencia se produce un día después de que la Delegación del Gobierno haya rechazado autorizar la concentración de apoyo a Ceuta convocada en Cibeles por el Ayuntamiento de Madrid, alegando que el Consistorio no puede ser titular del derecho de reunión. En su comunicado, esgrime que "ni los alcaldes en tanto que presidentes del Ayuntamiento respectivo, ni éste mismo pueden ser titulares del derecho de reunión".

La polémicas palabras de Sánchez sobre el rey

Además, esta misma semana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hizo hincapié en una entrevista en la 'Cadena SER' sobre la falta de visitas del rey Felipe VI a Ceuta.

Sánchez sostuvo que hay "argumentos y razones suficientes" para que Felipe VI visite Ceuta y Melilla, apuntando que eso se hará "cuando se den las condiciones para ello". En este sentido, apuntó que "el rey lleva reinando más de 20 años" y nunca ha ido a ninguna de las ciudades autónomas.

Lo cierto es que Felipe VI lleva en el trono 12 años y no 20 como aseguró Sánchez. Además, el Ejecutivo ha intentado en varias ocasiones zanjar la polémica y también ha asegurado que la reunión de tres horas que mantuvieron ambos mandatarios el lunes ya estaba agendada y que transcurrió "con normalidad".

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