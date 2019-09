El rey cierra su ronda de consultas con los representantes de los partidos y certificará si los españoles tendrán que acudir de nuevo a las urnas el próximo 10 de noviembre o un acuerdo de última hora permitirá el desbloqueo político y la investidura de Pedro Sánchez como presidente.

Tras reunirse el lunes con dirigentes de ocho partidos, en esta jornada recibirá a otros siete, entre ellos los que están al frente de los partidos con mayor representación parlamentaria: Pablo Iglesias, Albert Rivera, Pablo Casado y Pedro Sánchez.

Será a las 18:00 horas cuando recibirá en el Palacio de la Zarzuela al presidente del Gobierno en funciones y comente con él si, tras las reuniones con el resto de partidos, hay alguna posibilidad de que pueda ser elegido presidente en un segundo intento.

El jefe del Estado se entrevista por la mañana con Laura Borràs (Junts per Catalunya), Jaume Asens (En Comú Podem), Santiago Abascal (Vox) e Iglesias (Podemos), mientras que por la tarde será el turno de Rivera (Ciudadanos), Casado (PP) y Sánchez (PSOE).

Las reuniones llegan un día después de que Ciudadanos propusiera in extremis plantearse la abstención a cambio de compromisos en Navarra, Cataluña y política económica.

El primero de ellos es la ruptura con Bildu en Navarra y negociar un nuevo gobierno "constitucionalista". El líder de Ciudadanos insiste en que hay un acuerdo con esa formación gracias a cuya abstención la líder del PSOE navarro se hizo con la presidencia del Gobierno foral. Desde el PSOE y el Gobierno lo niegan.

El segundo es no indultar a los presos del 'procés' si son condenados y a formar una mesa para hablar de la aplicación del 155 en Cataluña; Rivera la he pedido a Sánchez una reunión para hablar sobre la aplicación del 155 en Cataluña si Quim Torra no acata la Constitución y las leyes.

La última exigencia de Rivera para abstenerse es que Sánchez acepte una nueva política económica, sin subidas de impuestos para familias y autónomos.