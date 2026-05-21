Revilla, sobre la imputación a Zapatero: "Se me cae otro que he tenido en consideración, el otro está en Abu Dabi"

El que fuera presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha asegurado en Más Vale Tarde que "el juez tendrá sus argumentos" para señalar al expresidente por el rescate de Plus Ultra. Aunque reconoce sorpresa y tristeza.

Miguel Ángel Revilla, expresidente de Cantabria, ha expresado su sorpresa y decepción tras la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero por el caso Plus Ultra, afirmando que "se le caería otra de las personas a las que ha tenido en alta consideración". Revilla, en una entrevista en Más Vale Tarde, ha señalado que confía en que el juez tenga argumentos sólidos para imputar a Zapatero por delitos como organización criminal y tráfico de influencias. Además, la Audiencia Nacional ha bloqueado las cuentas de Zapatero y otras empresas investigadas. Revilla recordó su relación con Zapatero, mencionando que fue la única persona fuera de su partido por la que pidió el voto, aunque su relación se deterioró en 2011. También expresó su decepción, comparando la situación con la del rey emérito Juan Carlos I.

"Se me caería otra de las dos personas a las que he tenido en consideración". Así ha reaccionado el que fuera presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, a la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por el rescate de Plus Ultras.

Revilla ha concedido este jueves una entrevista a Más Vale Tarde, donde ha dejado clara su sorpresa, pero asegurando que "el juez tendrá argumentos" para citarle a declarar y señalarle por delitos de organización criminal, falsedad documental y tráfico de influencias. Además, en la tarde de este jueves, la Audiencia Nacional ha bloqueado las cuentas bancarias de Zapatero y de otras empresas investigadas en el caso Plus Ultra.

Revilla se ha aventurado a decir que le parece que hay algo que no huele bien. No parece guardar muchas esperanzas para esperar hasta el día 2 de junio y ver cómo Zapatero da todas las explicaciones necesarias ante el juez Calama. "Creo que un juez, para lanzarse a una cosa que es la primera vez que ocurre en España, tendrá argumentos".

"A mí me gustaría que fuesen solamente suposiciones", reconoce. "Me gustaría porque se me caería otro de los personajes que he tenido en una consideración extraordinaria. Sería el segundo. El otro ya sabes quién es, el que está en Abu Dabi", ha reconocido el expresidente de Cantabria, haciendo una clara alusión a sus problemas judiciales con el rey emérito, Juan Carlos I.

Hay que reconocer que Revilla y Zapatero coincidieron en el tiempo como presidentes. Uno de Cantabria y el otro del Gobierno. "Yo con Zapatero conviví nada menos que ocho años. Tuvimos una relación. Bueno, habrá imágenes mías por ahí con él. Infinidad, incluso en un momento determinado", ha contado en MVT.

Y Revilla ha dado detalles de ese momento: mantiene que la única vez que pidió el voto para alguien que no fuese de su formación, fue para Zapatero. "Luego no acabamos bien porque en el 2011 me anuló el contrato de la obra del AVE", ha recordado Revilla.

Así, también recnoce sentirse "muy decepcionado". "Yo no he venido a la política por vocación. No he robado nunca nada y pago mis impuestos. Vivo una vida acorde con mis posibilidades, sin añorar".

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