Gabi Sanz habla de su conversación por WhatsApp con Zapatero y señala su estado de ánimo: "Está tocado por él y está tocado por sus hijas"

El expresidente del Gobierno ha trasladado al periodista de 'Vozpópuli' que no hablará ante los medios de comunicación hasta que no declare el próximo 2 de junio "por respeto al juez".

El periodista Gabi Sanz, de 'Vozpópuli', ha desvelado en Más Vale Tarde los detalles de su conversación vía WhatsApp con José Luis Rodríguez Zapatero tras conocerse este martes su imputación por el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama. En ella, el expresidente del Gobierno afirmó que no hablará ante los medios de comunicación hasta que no declare el próximo 2 de junio "por respeto al juez".

"Zapatero, cuando sale en la famosa declaración pública el martes, sale como Zapatero expresidente del Gobierno, y Zapatero hoy ya es un imputado, y un imputado recuerdo que tiene derecho a mentir, para salvarse él y para salvar a sus hijas, ojo", ha señalado Sanz. Tras esto, ha apuntado que ellas están "en un trance judicial igual de complicado que el que tiene el expresidente del Gobierno".

"Someterse a una rueda de prensa en abierto con preguntas de todos los periodistas una hora, pudiendo darse la posibilidad, casi segura, de entrar en contradicción, pues probablemente su abogado le ha dicho: 'Vas a echarte tierra sobre ti mismo'. Habla, pero habla después del día dos, donde ya todo lo judicial estará solventado, por lo menos en una primera instancia ante el juez", ha explicado.

Cuando le han preguntado por el estado de ánimo de Zapatero, el periodista ha contestado que él ha tenido oportunidad de hacer una conversación vía WhatsApp con el expresidente. "Directamente no le he pulsado el estado de ánimo", ha dicho, aunque a continuación ha agregado: "Si sé por fuentes próximas que está tocado, como no puede ser de otra manera".

"Cuando te cae una acusación tan dura y un auto tan minucioso como el del juez Calama, que implicaría, en el caso de terminar en prueba judicial, en una condena de varios años de cárcel, conviene no olvidarlo, eso desestabiliza a cualquiera", ha afirmado. Tras esto, ha insistido en que "está tocado por él y está tocado por sus hijas".

Tras esto, ha dicho estar seguro "de que la principal preocupación ahora mismo es el tema de sus hijas, que —ha recordado— todavía no están imputadas". "No las va a imputar el juez, en su caso, hasta escuchar a su padre el día 2 de junio", ha asegurado.

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