Revilla desmiente al rey emérito sobre la Transición: "El pueblo español fue el auténtico protagonista de ese cambio"

El expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ofrece en Al Rojo Vivo su visión sobre el nuevo libro del rey emérito, 'Reconcialización', unas memorias que acaban de ver la luz en Francia y que se publicarán en España el próximo 5 de diciembre, por Planeta. En el vídeo, los detalles.

El libro 'Reconciliación', las memorias del rey emérito, acaba de ver la luz en Francia y se publicará en España el próximo 5 de diciembre, por Planeta. Este mismo miércoles, en Al Rojo Vivo, Miguel Ángel Revilla, expresidente de Cantabria, analiza estas memorias, que, asegura, muestra una "prepotencia infinita", empezando, sobre todo, por sus palabras sobre la Transición.

"Es cierto que jugó un papel muy importante, pero quien originó la Transición fue el conjunto de los españoles y algunos políticos que incluso habiendo participado en la Guerra Civil obviaron los rencores y facilitaron a través del cambio de postura el el entendimiento entre los españoles. Era un clamor", afirma Revilla.

"Él [Juan Carlos I] lo pilotó, pero es que prácticamente se presenta [en su libro] como si fuera el único de ese cambio", insiste Revilla, recordando que fue "el pueblo español el auténtico protagonista de ese cambio".

"El combustible fue el pueblo y muchos políticos que ya no están con nosotros y se olvidaron de sus pensamientos radicales, como Santiago Carrillo o la Pasionaria, y aceptaron la monarquía o la bandera española... Todos ellos jugaron un papel fundamental", afirma Revilla. En el vídeo podemos ver al completo su opinión.

