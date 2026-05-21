Revilla, sobre Vito Quiles: "Lo que me tiene preocupado es que esté apoyado por el PP. Me dan miedo estos personajes"

Miguel Ángel Revilla reflexiona sobre la figura de Vito Quiles tras el archivo de la denuncia de Begoña Gómez y avisa a Feijoo: "Si dentro de unos meses vais a Gobernar, tener a estos personajes, no augura nada bueno para la convivencia de los españoles".

Miguel Ángel Revilla analiza en Más Vale Tarde la actualidad nacional, con la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero como tema principal. No obstante, el expresidente de Cantabria también valora el archivo de la denuncia de Begoña Gómez a Vito Quiles por presunta agresión.

Revilla considera que "hay que poner coto a este individuo" y que "la Justicia debería actuar porque cualquier día nos vamos a encontrar con que este señor se encuentre a uno de mala leche, le increpe, le impida salir de un portal y le sacudan".

"Es un agitador y un provocador", afirma el expresidente regional, al que lo que más le preocupa es que "esté apoyado por el Partido Popular". "Si estos señores gobiernan en la próxima legislatura, entre Vox y el PP, igual tenemos a esta gente todos los días por ahí pululando", comenta.

Revilla admite que le dan "miedo estos personajes", porque "estos no son periodistas, son personajes que van a la caza y captura de las personas para provocarles una alteración en su vida normal haciendo no preguntas, sino acusaciones, violentando su marcha pacífica por las calles o simplemente estar tranquilamente con la familia comiendo".

"La libertad de expresión no es eso, es decir lo que se dice, con toda contundencia y dureza, pero guardando el respeto a aquellos que opinan de otra manera", apunta Revilla, que advierte a Feijóo: "Si dentro de unos meses vais a Gobernar, tener entre las cuadrillas de apoyo a estos personajes, no augura nada bueno para la convivencia de los españoles".

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