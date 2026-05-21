Zapatero dice que no hablará ante la prensa hasta que no declare en la Audiencia Nacional "por respeto al juez"

¿Por qué es importante? Así lo ha afirmado el expresidente del Gobierno este jueves a 'Vozpópuli', pese a que después de conocerse su imputación declaró en un mensaje grabado que "en los próximos días" ofrecería una rueda de prensa explicativa.

El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha decidido no hablar con los medios hasta su declaración ante el juez el 2 de junio, como ha informado a 'Vozpópuli'. A pesar de haber prometido una rueda de prensa, ha optado por esperar "por respeto al juez". Zapatero ha reiterado su inocencia, afirmando que todos sus ingresos de asesoría son legales y niega tener una sociedad offshore en Dubái. En un vídeo previo, aseguró que su actividad es completamente legal y que sus ingresos han sido declarados con transparencia. El juez José Luis Calama le ha citado por su presunta implicación en una organización criminal relacionada con el rescate de Plus Ultra, asignándole un papel clave en la estructura investigada.

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero no hablará ante los medios de comunicación hasta que no declare el próximo 2 de junio "por respeto al juez", ha dicho él mismo este jueves a 'Vozpópuli'. Así lo ha dicho el expresidente pese a que después de conocerse su imputación declaró en un mensaje grabado que "en los próximos días" ofrecería una rueda de prensa explicativa. Parece que, por ahora, las explicaciones tendrán que esperar.

Así, ante el mismo medio, Zapatero ha seguido declarándose inocente "y sostiene que todos sus ingresos de asesoría los ha obtenido 'de forma legal absolutamente legal', niega tener o haber tenido una sociedad offshore en Dubái para ocultar dinero a la Hacienda Española", han señalado.

El expresidente ya había defendido su inocencia en ese vídeo grabado del pasado martes de poco más de un minuto en el que ya aseguró que toda su actividad "se ha ajustado a la legalidad". "Quiero reiterar que jamás he tenido una sociedad mercantil, ni directa ni indirecta, ni en España ni fuera de España", añadió entonces.

"Mi actividad privada y los ingresos y remuneraciones que he tenido han sido declarados vía IRPF con absoluta transparencia y legalidad", continuó defendiendo. "Además de ello, quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública, ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra ni ante ninguna otra administración. Por tanto, lo reafirmo con toda contundencia", insistió.

Zapatero se encuentra desde la revelación de su imputación en su residencia en Las Rozas, Madrid, a donde este miércoles acudió su abogado, Víctor Moreno Catena, quien lo único que dijo sobre el estado del expresidente es que está "tranquilo".

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama le ha citado a declarar en sede judicial el próximo 2 de junio en el marco de la investigación contra él por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental en la causa que investiga supuestos cobros de comisiones ilegales por el rescate de la compañía aérea Plus Ultra.

Calama asigna a Zapatero en el auto de imputación un papel de "núcleo decisor" o "vértice" de la estructura, "quien ejerce el liderazgo estratégico y mantiene los contactos institucionales y empresariales de alto nivel". Los investigadores sospechan que influyó en decisiones de Administraciones Públicas a cambio de comisiones, que el juez sitúa en casi dos millones de euros.

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