Tania Sánchez, sobre Zapatero: "Cuál es la necesidad de determinados cargos políticos de vivir a determinado tren que les puede llevar a estas situaciones"

Más Vale Tarde analiza la decisión de la Audiencia Nacional de congelar las cuentas de Zapatero y de las empresas investigadas, entre ellas la de sus hijas. Tania Sánchez afirma que "hay muchas dudas y queda mucha tela por cortar".

El juez Calama ha ordenado bloquear las cuentas tanto de José Luis Rodríguez Zapatero como de las empresas investigadas, entre ella la de sus hijas, en el marco del caso Plus Ultra.

Una decisión que supone que el expresidente del Gobierno no podrá utilizar, al menos, 490.780 euros de sus cuentas bancarias. Un bloqueo que, explica Alfonso Pérez Medina, fue ordenado por el juez un día antes de conocerse la imputación de Zapatero.

Zaida Cantera opina que el auto del juez Calama contra Zapatero es "bastante vergonzoso", mientras que Elisa Beni lo considera "muy bien fundado".

Tania Sánchez, por su lado, cree que "hay muchas dudas y queda mucha tela por cortar" y pone sobre la mesa "cuál es la necesidad de determinados cargos políticos de vivir a determinado tren que les puede llevar a este tipo de situaciones".

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