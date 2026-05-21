Ahora

Las cuentas de Zapatero, congeladas

Tania Sánchez, sobre Zapatero: "Cuál es la necesidad de determinados cargos políticos de vivir a determinado tren que les puede llevar a estas situaciones"

Más Vale Tarde analiza la decisión de la Audiencia Nacional de congelar las cuentas de Zapatero y de las empresas investigadas, entre ellas la de sus hijas. Tania Sánchez afirma que "hay muchas dudas y queda mucha tela por cortar".

Más Vale Tarde analiza la decisión de la Audiencia Nacional de congelar las cuentas de Zapatero y de las empresas investigadas, entre ellas la de sus hijas. Tania Sánchez afirma que "hay muchas dudas y queda mucha tela por cortar".

El juez Calama ha ordenado bloquear las cuentas tanto de José Luis Rodríguez Zapatero como de las empresas investigadas, entre ella la de sus hijas, en el marco del caso Plus Ultra.

Una decisión que supone que el expresidente del Gobierno no podrá utilizar, al menos, 490.780 euros de sus cuentas bancarias. Un bloqueo que, explica Alfonso Pérez Medina, fue ordenado por el juez un día antes de conocerse la imputación de Zapatero.

Zaida Cantera opina que el auto del juez Calama contra Zapatero es "bastante vergonzoso", mientras que Elisa Beni lo considera "muy bien fundado".

Tania Sánchez, por su lado, cree que "hay muchas dudas y queda mucha tela por cortar" y pone sobre la mesa "cuál es la necesidad de determinados cargos políticos de vivir a determinado tren que les puede llevar a este tipo de situaciones".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.

Las 6 de laSexta

  1. La Audiencia Nacional bloquea las cuentas bancarias de Zapatero y de otras empresas investigadas
  2. Un juzgado archiva la denuncia contra Vito Quiles por "agresión" e "intimidación" a Begoña Gómez
  3. Continúa la huelga de docentes en Valencia: Educación y sindicatos no logran un acuerdo en su tercera reunión
  4. Cuba reta a Trump: convoca una gran manifestación y avisa que cualquier acción dentro de la isla "se topará con una resistencia feroz"
  5. Alarma en Europa ante el récord de infecciones de transmisión sexual: la sífilis se duplica en diez años y la gonorrea sube un 303%
  6. Un agente denuncia la "negligencia" de la Junta en la muerte dos hermanos en los incendios de León: "Hice 15 llamadas. No me cogían"