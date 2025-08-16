Argemino Barro: "Hay quienes creen que Trump puede hacer cambiar de opinión a un manipulador consumado como Putin"

Los detalles La reunión entre dos de los líderes mundiales más polémicos y controversiales del panorama político actual ha dado la vuelta al mundo. Este viernes, Donald Trump y Vladímir Putin mantuvieron un encuentro en Alaska que podría haber supuesto el fin de la guerra de Ucrania.

La reunión entre dos de los líderes mundiales más polémicos y controversiales del panorama político actual ha dado la vuelta al mundo. Este viernes, el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladímir Putin, mantuvieron un encuentro en Alaska que podría haber supuesto el fin de la guerra de Ucrania, o así se creía.

Sin embargo, ambos se mostraron totalmente ajenos a la situación ucraniana tocando otro tipo de temas. Por su parte, el analista de laSextaArgemino Barro, ante las críticas hacia los líderes por no haber tratado el tema guerra y tacharlo como objetivo fallido, cree que "el fracaso depende de los objetivos que tuviera el republicano.

Es por ello que desarrolla dos hipótesis. "La primera es que Trump no sabe lo que está haciendo y continúa incurriendo en el pensamiento mágico de creer que con buenas palabras, una alfombra roja, una reunión personal y un apretón de manos puede hacer cambiar de idea a un manipulador consumado como es Vladímir Putin acerca de algo tan esencial y estratégico como es la guerra de Ucrania".

Asimismo, cree que una segunda opción sería que el magnate estadounidense "esté preparando el escenario para decir 'bueno, yo he hecho todo lo posible y ahora mismo le toca mover ficha al ucraniano y flexibilizar las posiciones'". De su lado, según Barro, el presidente y examigo de Elon Musk, "podría desentenderse de la guerra" y dejar que "esta se resuelva por la vía militar que es el objetivo de Putin".