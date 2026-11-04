Iñaki López, tras el batacazo de Trump en las 'midterms': "Se abre una luz de esperanza para acabar con el secuestro de migrantes y el apoyo a genocidas"

No obstante, el presentador de Más Vale Tarde avisa de que "el peligro desde hoy es que vuelque su frustración en política internacional y acabe recordándonos hasta las Islas Canarias".

Este martes, el Partido Republicano sufrió un revés significativo en las elecciones de mitad de mandato, lo que podría marcar el comienzo del fin del trumpismo. Los demócratas lograron el control del Senado y la Cámara de Representantes, ganando en bastiones clave como Texas y Georgia, lo que les permite desafiar las leyes de Donald Trump. Según Iñaki López, Trump no acepta la derrota, vislumbrando un futuro complicado para las presidenciales de 2028. López celebra la esperanza de cambio en EE.UU., aunque advierte sobre posibles repercusiones internacionales. Además, Elon Musk, principal donante republicano, perdió 475 millones en la campaña de Trump.

Este martes, el Partido Republicano protagonizó un batacazo en las elecciones de mitad de mandato que puede haber supuesto el inicio del fin del trumpismo. Los demócratas han logrado el control total del Senado y la Cámara de Representantes y se han impuesto en algunos de los feudos más importantes para los conservadores, como Texas, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Ohio o Georgia, abriendo la puerta a tumbar las leyes que presente Donald Trump.

Un resultado que no ha sido bien recibido por un Donald Trump que, para Iñaki López, "no admite la derrota y menos aún ese horizonte de tragedia conservadora para las presidenciales de 2028".

"Se abre en Estados Unidos una luz de esperanza para acabar con los secuestros de migrantes, el apoyo a genocidas, la censura, la homofobia, el machismo, el fanatismo, la inflación, los aranceles como castigo y los ornamentos dorados en edificios oficiales", celebra el presentador de Más Vale Tarde.

No obstante, avisa de que "el peligro desde hoy es que vuelque su frustración en política internacional y acabe recordándonos hasta las Islas Canarias".

Además, Iñaki López se ha acordado también de Elon Musk. "El día solo ha sido peor para el mayor donante republicano, que ha perdido 475 millones financiando la campaña de su amigo Trump y encima ha tenido que aguantar choteo", concluye.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido