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Reacción del PP

El PP califica de "teatro" los mensajes entre Puente y Sánchez sobre la dimisión del ministro: "El respeto a las víctimas no es esto"

El contexto Ester Muñoz ha reaccionado a la exclusiva de laSexta en la que se desvela el contenido del mensaje que Óscar Puente envió a Pedro Sánchez para advertirle de su renuncia.

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El PP ha calificado de "teatro" los mensajes entre Pedro Sánchez y Óscar Puente sobre la dimisión este martes del ministro, y que han sido revelados en exclusiva por laSexta.

Puente anunció su renuncia al terminar su comparecencia por el accidente de Urda en la Diputación Permanente del Congreso y este miércoles se ha conocido el contenido del mensaje que envió a Sánchez para avisarle de lo que iba a hacer, algo que no ha gustado nada a los 'populares'.

"Menudo teatro. Han muerto 116 personas. El respeto a las víctimas, no es esto", ha criticado la portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, en X.

En su mensaje, Puente le pidió a Sánchez que no interpretase su dimisión como "una traición" y, según ha confirmado laSexta, una de las razones de mayor peso que le llevaron a esa decisión fue pensar que iba a ser un lastre para la campaña electoral de los socialistas.

Por otra parte, en la Diputación Permanente, todos los grupos (a excepción del PSOE y Bildu) reclamaron la dimisión de Puente. Cuando anunció su renuncia, el PP le afeó que llegaba "116 vidas tarde".

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