El PP califica de "teatro" los mensajes entre Puente y Sánchez sobre la dimisión del ministro: "El respeto a las víctimas no es esto"

El contexto Ester Muñoz ha reaccionado a la exclusiva de laSexta en la que se desvela el contenido del mensaje que Óscar Puente envió a Pedro Sánchez para advertirle de su renuncia.

El Partido Popular ha tildado de "teatro" los mensajes entre Pedro Sánchez y Óscar Puente sobre la dimisión del ministro, revelados por laSexta. Puente anunció su renuncia tras su comparecencia por el accidente de Urda, y se conoció que había avisado a Sánchez, lo que disgustó al PP. Ester Muñoz, portavoz del PP, criticó la falta de respeto a las víctimas del accidente. Puente pidió a Sánchez que no viera su dimisión como una traición, motivado por no ser un lastre para la campaña socialista. En la Diputación Permanente, salvo el PSOE y Bildu, todos los grupos pidieron su renuncia.

El PP ha calificado de "teatro" los mensajes entre Pedro Sánchez y Óscar Puente sobre la dimisión este martes del ministro, y que han sido revelados en exclusiva por laSexta.

Puente anunció su renuncia al terminar su comparecencia por el accidente de Urda en la Diputación Permanente del Congreso y este miércoles se ha conocido el contenido del mensaje que envió a Sánchez para avisarle de lo que iba a hacer, algo que no ha gustado nada a los 'populares'.

"Menudo teatro. Han muerto 116 personas. El respeto a las víctimas, no es esto", ha criticado la portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, en X.

En su mensaje, Puente le pidió a Sánchez que no interpretase su dimisión como "una traición" y, según ha confirmado laSexta, una de las razones de mayor peso que le llevaron a esa decisión fue pensar que iba a ser un lastre para la campaña electoral de los socialistas.

Por otra parte, en la Diputación Permanente, todos los grupos (a excepción del PSOE y Bildu) reclamaron la dimisión de Puente. Cuando anunció su renuncia, el PP le afeó que llegaba "116 vidas tarde".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido