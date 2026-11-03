Óscar Puente comunicó a Sánchez su dimisión solo unos minutos antes de anunciarlo en el Congreso

Los detalles Casi una semana después del accidente ferroviario de Urda, Puente ha asegurado que tomó la decisión de dimitir "en los primeros minutos" de la tragedia y que así se lo dijo a su familia.

Óscar Puente, hasta ahora ministro de Transportes, ha anunciado su dimisión y su renuncia a encabezar la lista del PSOE por Valladolid en las próximas elecciones del 29 de noviembre. Puente comunicó su decisión al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, poco antes de hacerla pública tras su comparecencia en el Congreso. La decisión de dimitir fue tomada inmediatamente después del accidente ferroviario de Urda, como un acto de dignidad política. Puente agradeció a Sánchez su confianza y animó a los progresistas a apoyar al presidente en las próximas elecciones, subrayando que no todos los políticos son iguales.

El hasta ahora ministro de Transportes, Óscar Puente, ha confirmado a preguntas de los periodistas que comunicó su decisión de dimitir —anunciada públicamente al final de su comparecencia de cuatro horas ante la Diputación Permanente del Congreso— al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "hace unos minutos".

Puente ha esperado a su última intervención, pasadas las 21:00 horas, para anunciar su dimisión como ministro y también su renuncia a encabezar la lista del PSOE por Valladolid en las próximas elecciones del 29 de noviembre.

Casi una semana después del accidente ferroviario de Urda, ha asegurado que tomó la decisión de dimitir "en los primeros minutos" de la tragedia, según se dirigía al centro de Adif. "Así se lo dije a mi familia", ha señalado. En su equipo, sin embargo, nadie lo sabía.

"Un ministro de un país como España no puede continuar en su cargo con dos accidentes de esta gravedad. Es una cuestión de dignidad política y coherencia. Esta decisión la hago pública hoy, una vez cumplido lo que era lo más urgente, las pesquisas de la investigación, aprobar medidas y mejorar la seguridad", ha expresado.

Puente ha defendido que "es una medida necesaria y positiva" y que "no hay que hacer ningún drama de ello". "Es buena para el país y para la democracia. No es cierto que todos los políticos seamos iguales", ha aseverado.

El dirigente socialista ha agradecido a Sánchez su "confianza sin límite" y ha animado a "todos los progresistas de este país a ayudarle" en las elecciones generales del 29 de noviembre porque "se lo merece". El presidente le ha respaldado durante todos estos días y desde Moncloa se defendía que su gestión "no está en cuestión".

Puente ha dicho a su vez que este será un "momento triste" para Sánchez, "uno más en este camino de luces y sombras que es la vida y la política". En su último turno de palabra de su comparecencia, ha pedido a los militantes socialistas que estén "unidos y orgullosos" de lo conseguido durante el pasado y, sobre todo, "de lo que queda por alcanzar".

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