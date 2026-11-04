Detenido para declarar el concejal del PP David Setién por la agresión al delegado del Gobierno en Cantabria

Los detalles David Setién ha sido detenido este miércoles para declarar por la bofetada a Pedro Casares durante una feria ganadera en Arredondo. El concejal del PP en Ruesga ya ha quedado en libertad tras prestar declaración ante la Guardia Civil.

El concejal del PP en el Ayuntamiento de Ruesga, David Setién, ha sido detenido este miércoles por la mañana para prestar declaración por la presunta agresión al delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, durante la feria ganadera de Arredondo celebrada el pasado domingo. El edil popular ya ha quedado en libertad tras declarar.

Casares, también secretario general del PSOE en Cantabria, denunció ante la Guardia Civil una agresión física y verbal durante una visita oficial al municipio. En una entrevista en Al Rojo Vivo, el delegado del Gobierno ha relatado que, en un primer momento, no sabía que el hombre que le increpaba era un concejal del PP. "De repente, una persona que no conocía en ese momento nos empieza a increpar, a llamar sinvergüenzas, a decir qué pintas aquí, te ríes de la gente, vete de aquí. Y sin darme cuenta me plantó una bofetada en la cara y rápidamente los servicios de seguridad en ese momento le apartaron", ha explicado.

Según el relato recogido en la denuncia, a la que ha tenido acceso la Cadena SER, Setién se acercó al representante del Ejecutivo central para recriminarle su postura sobre la protección del lobo. La discusión fue subiendo de tono hasta que, presuntamente, el concejal le propinó una bofetada, lo que obligó a intervenir al escolta que acompañaba a Casares para garantizar su seguridad.

El enfrentamiento tuvo lugar en la plaza de la Iglesia de Arredondo, en torno al mediodía, mientras se celebraba el concurso de cabras incluido en el programa de la feria ganadera. Casares ha criticado que se esté normalizando la violencia y ha advertido de las consecuencias de los discursos de odio. "En democracia uno puede pensar diferente, pero nunca agredir a otra persona. La violencia nunca tiene cabida", ha sentenciado.

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