Ahora

Actúan con "contundencia"

La respuesta a la corrupción une a PP y PSOE con el leitmotiv de 'la contundencia y mejor que el de enfrente'

Los detalles Tanto el PP como el PSOE dicen lo mismo. Eso sí, cada uno sobre los suyos. Unos dicen que actuaron rápido en la trama de corrupción en la Diputación de Almería y otros aseguran que respondieron con "total contundencia" en el caso Ábalos-Koldo-Cerdán.

La respuesta a la corrupción une a PP y PSOE con el leitmotiv de 'la contundencia y mejor que el de enfrente'
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Tanto el PP como el PSOE utilizan exactamente los mismos términos para defender cómo reaccionan ante sus corruptos. Cada uno ante los suyos. El leitmotiv es muy sencillo: siempre contundentes y siempre mejor que los de enfrente.

Este viernes, el presentador de Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras, le ha indicado al secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, que la oposición lleva meses diciéndole al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que ahí tenían un problema con las mascarillas.

Aunque la trama de corrupción en la Diputación de Almería haya estallado esta semana, lo cierto es que la oposición lleva años preguntándole a Moreno por el caso en el Parlamento. En cambio, Tellado lo ha negado ante Ferreras y le ha dicho que "es evidente que lo que no sabíamos no nos llevó a actuar porque no teníamos esa información y tan pronto la tuvimos actuamos".

En la misma línea se mostró el líder del PSOE, Pedro Sánchez, el día que su ex número tres, Santos Cerdán, dimitía tras un demoledor informe que incluía conversaciones explícitas sobre el presunto pago de comisiones por obras públicas. "Yo me he enterado hoy de la información. Hemos respondido con total contundencia", dijo Sánchez el 12 de junio.

Hoy, Tellado insistía y ponía en valor en "la rapidez y la contundencia, con la que el PP de Andalucía ha actuado en este caso". En su momento, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, también fardaba de ello. "En cuanto hemos tenido noticia de un indicio sólido, hemos actuado", dijo el 13 de junio, un día después de que Cerdán dimitiera. "Fue detenido el pasado martes y a mediodía nosotros ya decidíamos la expulsión cautelar", ha defendido este viernes Tellado.

El 24 de junio, la portavoz del PSOE, Esther Peña, pidió "al PP que esté a la altura de la ejemplaridad a la que estamos el PSOE". Este viernes, Tellado ha dicho que "creo que eso es lo que nos distingue frente al PSOE". Tanto el PP como el PSOE dicen lo mismo. Eso sí, cada uno sobre los suyos. Unos sobre el caso de Almería y otros del caso Ábalos-Cerdán.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

.

Las 6 de laSexta

  1. Zelenski, en un callejón sin salida entre no perder la "dignidad" de su país y "no dar al enemigo razones" para decir que no quieren la paz
  2. El dueño de 'El Ventorro' declara que Mazón y Vilaplana abandonaron el local cuando ya no había clientes ni trabajadores
  3. El doble juego de Ayuso: critica la "polarización", pero celebra la condena al fiscal general por "hechos propios de una dictadura"
  4. Martin Baron califica el Gobierno de Trump como un sistema de "corrupción abierta": "La prensa debería servir de freno a su poder"
  5. Femen estudia denunciar al fascista que manoseó los pechos a dos activistas: se podría enfrentar a un año de cárcel
  6. Mueren los dos mineros desaparecidos por un desprendimiento en una mina de Cangas del Narcea