La respuesta a la corrupción une a PP y PSOE con el leitmotiv de 'la contundencia y mejor que el de enfrente'

Los detalles Tanto el PP como el PSOE dicen lo mismo. Eso sí, cada uno sobre los suyos. Unos dicen que actuaron rápido en la trama de corrupción en la Diputación de Almería y otros aseguran que respondieron con "total contundencia" en el caso Ábalos-Koldo-Cerdán.

Tanto el PP como el PSOE utilizan argumentos similares para justificar sus reacciones ante casos de corrupción en sus filas, afirmando ser contundentes y mejores que el partido contrario. Este viernes, Antonio García Ferreras recordó al secretario general del PP, Miguel Tellado, las advertencias sobre un problema con las mascarillas en Andalucía. Aunque la trama en la Diputación de Almería estalló recientemente, la oposición llevaba años cuestionando al presidente Juanma Moreno. Tellado negó conocer la información previamente. De manera similar, Pedro Sánchez se defendió tras la dimisión de Santos Cerdán por un informe sobre comisiones. Ambos partidos destacan su rapidez y contundencia al actuar, pero cada uno defiende sus propios casos.

Tanto el PP como el PSOE utilizan exactamente los mismos términos para defender cómo reaccionan ante sus corruptos. Cada uno ante los suyos. El leitmotiv es muy sencillo: siempre contundentes y siempre mejor que los de enfrente.

Este viernes, el presentador de Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras, le ha indicado al secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, que la oposición lleva meses diciéndole al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que ahí tenían un problema con las mascarillas.

Aunque la trama de corrupción en la Diputación de Almería haya estallado esta semana, lo cierto es que la oposición lleva años preguntándole a Moreno por el caso en el Parlamento. En cambio, Tellado lo ha negado ante Ferreras y le ha dicho que "es evidente que lo que no sabíamos no nos llevó a actuar porque no teníamos esa información y tan pronto la tuvimos actuamos".

En la misma línea se mostró el líder del PSOE, Pedro Sánchez, el día que su ex número tres, Santos Cerdán, dimitía tras un demoledor informe que incluía conversaciones explícitas sobre el presunto pago de comisiones por obras públicas. "Yo me he enterado hoy de la información. Hemos respondido con total contundencia", dijo Sánchez el 12 de junio.

Hoy, Tellado insistía y ponía en valor en "la rapidez y la contundencia, con la que el PP de Andalucía ha actuado en este caso". En su momento, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, también fardaba de ello. "En cuanto hemos tenido noticia de un indicio sólido, hemos actuado", dijo el 13 de junio, un día después de que Cerdán dimitiera. "Fue detenido el pasado martes y a mediodía nosotros ya decidíamos la expulsión cautelar", ha defendido este viernes Tellado.

El 24 de junio, la portavoz del PSOE, Esther Peña, pidió "al PP que esté a la altura de la ejemplaridad a la que estamos el PSOE". Este viernes, Tellado ha dicho que "creo que eso es lo que nos distingue frente al PSOE". Tanto el PP como el PSOE dicen lo mismo. Eso sí, cada uno sobre los suyos. Unos sobre el caso de Almería y otros del caso Ábalos-Cerdán.

