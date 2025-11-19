Todas las veces que la oposición preguntó a Juanma Moreno sobre las mascarillas de Almería y nadie respondió

Los detalles Al ser preguntado este martes tras las detenciones por el "pelotazo" relacionado con la compra de mascarillas durante la pandemia, Moreno reaccionó con sorpresa y reiteró que carecía de información. Pero ni eran las primeras detenciones, ni el caso estalló este martes.

Cuando preguntaron a Juanma Moreno por la trama de corrupción del PP en la Diputación de Almería, el presidente de la Junta de Andalucía dijo que no sabía nada. ¿Cuál es el problema? Que la oposición lleva años preguntándole por el caso en el Parlamento.

El caso llevó este martes a la detención del hasta ahora presidente de la Diputación de Almería por el PP, Javier Aureliano García, por su presunta implicación en un "pelotazo" relacionado con la compra de mascarillas durante la pandemia. La operación de la UCO investiga posibles comisiones por un millón de euros, pero no es un caso nuevo. La investigación arrastra ya cuatro años de pesquisas.

Al ser preguntado este martes por la prensa, Moreno reaccionó con sorpresa y reiteró que carecía de información sobre las detenciones, eludiendo pronunciarse al respecto. El presidente andaluz dijo que se llamó por teléfono y no lo cogieron, por lo que no tenía "nada que aportar" y reiteró: "No sé nada". Pero ni eran las primeras detenciones, ni el caso estalló este martes.

Ya el nueve de febrero de 2022, durante un pleno, Inmaculada Nieto, portavoz de Por Andalucía en el Parlamento de Andalucía, le recriminó por "un nuevo episodio del escandaloso caso del tráfico de mascarillas". Ante lo que Moreno contestó: "Usted no ha hecho una pregunta, ha hecho una concatenación de mentiras e insultos hacia mi persona".

Y de forma reiterada la oposición le preguntaba por ello. En junio de 2021, la portavoz de Por Andalucía le señaló: "No le hemos oído hablar de la prisión sin fianza del que era su director de marketing en el partido por haber comprado material sanitario a un narcotraficante". Se refería así a Óscar Liria, entonces vicepresidente de la Diputación de Almería, de donde se lo llevó la UCO. "Ese mismo día se le dio de baja en el Partido Popular y fue cesado de todos sus cargos", replicó entonces el presidente andaluz.

Esta fue la primera detención, y ahora se le investiga por nuevos delitos, como a dos de los detenidos en las últimas horas, porque tanto al alcalde de Fines como al vicepresidente de la diputación de Almería ya se les investigaba desde 2021 y siguieron en el cargo. "Creo sinceramente que hay poca materia. Para poder embarrarlo hace falta un poquito más de materia", dijo entonces.

Pero ante los reproches por su silencio, más silencio y, en algunos casos, reproches. Ejemplo de ello es su nula reacción cuando en febrero de 2022 Ángeles Férriz, parlamentaria del PSOE en el Parlamento de Andalucía, le preguntó: "¿Le parece bien que Ayuso contratara en plena pandemia con comisiones a sus familiares? ¿Esto no es lo mismo que ha hecho la Diputación de Almería del PP? ¿No es lo mismo? ¿Por eso calla usted?".

Solo un mes después, en marzo de ese 2022, Nieto volvió a referirse a "la compra venta fraudulenta de mascarillas" y Moreno contestaba: "Viene, otra vez, con la matraca de la corrupción que, cuando usted tenga una sentencia judicial de algún miembro, yo sin ningún problema le atenderé". Y la acusaba de querer ensuciar el nombre de Andalucía.

Este miércoles, Moreno se ha vuelto a pronunciar sobre este caso de corrupción de su hombre fuerte en Andalucía. Así, ha vuelto a afirmar que recibió la noticia de la detención "con sorpresa y con estupor". "Este tipo de noticias son muy desagradables y son noticias muy tristes", ha agregado.

A continuación, ha señalado: "Que nosotros en medio día hayamos suspendido de militancia a un presidente de la Diputación, a un presidente de partido, a un vicepresidente de Diputación, a un alcalde, el otro es un funcionario, es una actuación rápida y desde luego nosotros vamos a ser transparentes".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.