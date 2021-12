Como cada Nochebuena, este viernes a las 21h el Jefe del Estado pronunciará su tradicional discurso de Navidad en el que hará balance de los acontecimientos sucedidos en España a lo largo de 2021. Es el octavo del reinado de Felipe VI, y que, en este caso, tiene como telón de fondo una situación muy similar a la del año anterior: el empeoramiento de la situación sanitaria por la covid-19 y la situación del rey Juan Carlos, que pasará sus segundas Navidades fuera de España.

En lo respectivo a la pandemia, se espera que Felipe VI haga referencia a los avances producidos en la vacunación y sus resultados, que han permitido reducir la mortalidad relacionada con la enfermedad causada por el coronavirus.

El año pasado aún no había ninguna persona vacunada en Nochebuena, ya que arrancó días después. Quizá, aunque no directamente, pueda echar una leve reprimenda a los antivacunas animando a vacunarse a los ciudadanos que aún no lo hayan hecho.

También, y en lo que afecta al daño económico causado por el coronavirus, el rey podrá mencionar los importantes fondos europeos que recibirá España en 2022 como halo de esperanza para la recuperación.

A pesar de estos avances, en el último año el virus ha seguido azotando con dureza, por lo que es previsible que Felipe VI invite a seguir actuando con responsabilidad y haga una mención especial de recuerdo a las víctimas de la COVID y un reconocimiento a los sanitarios, al igual que el año pasado; incluso no sería raro escucharle unas palabras de ánimo a todas las personas que esta Navidad han tenido que renunciar a encuentros familiares por estar contagiados o en aislamiento preventivo.

La situación del emérito

Y aunque el discurso televisado estará centrado en la pandemia, pues es lo que ha seguido marcando la vida de los españoles y la agenda política este 2021, Felipe VI no debería omitir otro asunto clave que le atañe directamente: la situación de su padre, Juan Carlos I.

Por segundo año consecutivo, el rey emérito va a pasar la Navidad en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos), donde reside desde que marchó el 3 de agosto de 2020, cuando arrancaron las investigaciones judiciales en torno al origen de su fortuna. Además, en los últimos días ha habido informaciones que contemplaban la posibilidad de que Juan Carlos I regresara pronto a España.

La Fiscalía del Tribunal Supremo tiene aún en marcha una investigación sobre sus fondos en el extranjero, y aunque se había anunciado que tenía previsto su archivo, lo cierto es que el pasado 2 de diciembre se prorrogó seis meses más, lo que puede retrasar la vuelta del emérito.

No obstante, lo previsible es que no haga una mención directa a su padre, sino algún mensaje velado como ya hizo el año pasado cuando se limitó a asegurar que "los principios morales y éticos" que los ciudadanos reclaman "obligan a todos sin excepciones" y están "por encima de cualquier consideración, de la naturaleza que sea, incluso de las personales o familiares".

El volcán de la Palma

Otro de los temas previstos en el discurso de Navidad es un mensaje de apoyo a los ciudadanos de La Palma que han perdido sus casas y medios de trabajo por culpa del volcán de Cumbre Vieja, que ha tenido en vilo a los palmeros desde el 19 de septiembre. En ese sentido, sería lógico también que añadiera unas palabras de reconocimiento a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por su labor en las tareas de rescate, así como a los científicos que han trabajado de forma incesante investigando la evolución de la erupción.

El rey ya trasladó su solidaridad a los habitantes de la isla en septiembre, durante su visita a la isla junto a la reina Letizia.

En otro orden de cosas, hay otros asuntos importantes acaecidos en este 2021 y sobre los que Felipe VI podría dejar alguna anotación, como sería un recuerdo al reciente de fallecimiento de Almudena Grandes y Verónica Forqué, como grandes pérdidas de la cultura española, el alza del precio de la luz o, en lo referente al cambio climático, los acuerdos tras la Cumbre del Clima.

Puedes ver el mensaje navideño en laSexta a las 21h. Este discurso se emite por la mayoría de las principales cadenas de televisión, excepto en el canal autonómico vasco ETB, que nunca lo ha programado. TV3 volverá a retransmitirlo por su canal informativo 3/24.

Además, la Casa del Rey lo distribuye también por su cuenta de Twitter y su canal de Youtube, donde, como en años anteriores, emitirá un vídeo resumen de las actividades del año de los reyes, de la princesa Leonor y de la infanta Sofía que comenzará a las 20 horas.