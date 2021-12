Ciudadanos anónimos y personalidades del mundo del cine como Paco León, Maribel Verdú y Aitana Sánchez Gijón se han acercado a dar su último adiós a la actriz Verónica Forqué en el Teatro Español, donde se acaba de abrir su capilla ardiente.

El féretro con los restos mortales de Forqué ha llegado al coliseo sobre las 10:30 horas entre aplausos de seguidores y un gran número de medios de comunicación que se congregaban en el lugar. El féretro de la actriz se ha colocado sobre el escenario rodeado por ocho coronas de flores y acompañado por la proyección de imágenes de sus trabajos.

El actor Paco León ha sido uno de los primeros en llegar para dar el último adiós a la actriz. Su madre, Carmina Barrios, fue compañera de la actriz en el concurso 'Masterchef'. "La alegría es uno de los dones más bonitos que se puede tener y ella lo tenía", ha dicho el también director, que se ha acercado a la capilla ardiente para "dar un abrazo a María" y despedir a la actriz.

Asimismo, León, que había hablado con ella recientemente, ha recordado el mensaje de Yolanda Ramos en Instagram, quien decía que la muerte de la actriz "había sido un accidente laboral", porque trabajaba "con la sensibilidad" y eso "se te puede venir en contra".

También han acudido a primera hora Maribel Verdú, Aitana Sánchez Gijón, la diseñadora Elena Benarroch y la actriz Beatriz Rico.

El cuerpo de la actriz fue velado ayer por sus familiares y sus amigos más íntimos en el Tanatorio de San Isidro, donde acudieron, Silvia Abascal, Antonio Resines, Ana Belén, Belén Cuesta, David Bustamante, Cayetana Guillén Cuervo, Miki Nadal, Terelu Campos y Pepón Nieto. El homenaje público que hoy acoge el Teatro Español se prolongará hasta las 16:00 horas.

La actriz se quitó la vida el pasado lunes en su domicilio de Madrid. El cuerpo fue hallado por la mujer que trabajaba en su casa y los sanitarios del Summa que se trasladaron al lugar no pudieron más que confirmar el fallecimiento.

Precisamente, Forqué abandonó uno de sus últimos trabajos en televisión, concretamente en 'MasterChef', tras manifestar que se encontraba "regular" y necesitaba "descansar". En la despedida con los jueces del programa, afirmó que no podía "más". "Hay que ser coherente, y yo procuro serlo, y no puedo más. Mi cuerpo y el universo me están diciendo 'necesitas parar'", reconocía entonces