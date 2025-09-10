Ahora

Le reprocha su "mala educación"

El reproche de Armengol a Abascal por sus insultos a Sánchez en el Congreso: "Los ciudadanos no merecen ese trato"

El contexto Durante la sesión de control al Gobierno, Abascal ha llamado a Sánchez "chulo", "corrupto", "traidor" e "indecente" y ha insistido en vincular migración con inseguridad y delincuencia.

Insultando y faltando el respeto a Pedro Sánchez. Así ha vuelto el líder de Vox, Santiago Abascal, en la primera sesión de control del nuevo curso político. El dirigente ultra ha vuelto a utilizar la migración para cargar contra Sánchez criminalizando de nuevo a los migrantes y vinculándoles con la inseguridad y la delincuencia.

"Niñas violadas, hombres acuchillados, ancianos apaleados y familias destrozadas por su culpa, por sus políticas", le ha reprochado Abascal al líder socialista en su réplica.

"Antes de que se levante con su chulería habitual y sus mentiras de burdel, le recuerdo lo que la mayoría de los españoles piensan de usted, que es un corrupto, un traidor y un indecente", ha añadido el presidente de Vox para concluir su intervención.

Armengol reprocha a Abascal su "mala educación"

Tras el turno de Vox, la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, le ha reprochado a Abascal sus formas al dirigirse a Sánchez: "Vuelve usted a empezar estas sesiones parlamentarias con la mala educación, le retiraré del orden del día sus insultos".

Además, Armengol ha lamentado la crispación generada por Abascal durante su intervención. "Le ruego que no vuelva a insultar en esta cámara, los ciudadanos no se merecen ese trato por parte de ningún diputado", ha concluido la presidenta del Congreso.

Sánchez denuncia el discurso "interesado" de Abascal

El presidente del Gobierno ha respondido a las acusaciones de Abascal hablando de violencia machista y asegurando que "venga por parte de españoles o de extranjeros, cuenta con la absoluta condena del Gobierno".

Asimismo, Sánchez ha cargado contra el discurso xenófobo de Abascal, tildándolo de "interesado": "Usted no odia a los extranjeros, su discurso es interesado, porque usted ha recibido una financiación de siete millones de euros de un banco húngaro a la que no ha hecho ningún tipo de asco". "¿Qué tipo de relación tiene usted de financiación con el Gobierno de su amigo Viktor Orban?", ha añadido el líder del PSOE.

Del mismo modo, Sánchez ha refutado el discurso de Abascal mostrando los datos oficiales sobre la llegada de extranjeros: "El 94% de los migrantes que viven en nuestro país han llegado por vías regulares y legales". Además, ha aclarado que la entrada de personas en situación irregular está en caída. "Hemos reducido la llegada de migrantes irregulares en un 30%", ha concluido Pedro Sánchez.

