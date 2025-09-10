Milei planta a Abascal y no asistirá al mitin de Vox tras su varapalo electoral en Buenos Aires

Los detalles El mandatario se había comprometido a comparecer en el mitin del partido ultraderechista junto con otros líderes conservadores y ultraliberales del panorama internacional, pero la derrota en las elecciones provinciales de Buenos Aires ha cambiado sus planes.

Plantón de Javier Milei a Santiago Abascal. El presidente argentino ha suspendido el viaje a España, que estaba programado para este viernes para asistir a Viva 25, el acto organizado por Vox en el Palacio Vistalegre de Madrid los días 13 y 14 de septiembre.

El mandatario se había comprometido a comparecer en el mitin del partido ultraderechista junto con otros líderes conservadores y ultraliberales del panorama internacional, tal y como anunció hace tres días el portavoz de Economía de Vox, José María Figaredo. Sin embargo, su abrumadora derrota ante el peronismo en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires el pasado domingo ha cambiado sus planes.

No obstante, junto a Abascal intervendrán otros dirigentes ultraderechistas como el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, el líder de Reagrupamiento Nacional, la francesa Marine Le Pen, o el de la Liga italiana, Matteo Salvini.

Tres visitas, tres crisis

La de este domingo hubiera sido la cuarta visita de Javier Milei a España desde que asumió el poder en diciembre de 2023. Un viaje en el que, al igual que en las tres ocasiones anteriores, no tenía previsto reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ni con el rey Felipe VI, tal y como marca el protocolo para las visitas oficiales de los jefes de Estado y de Gobierno de países extranjeros.

Pese a que no se ha reunido con Sánchez, las tres visitas anteriores de Milei han estado marcadas por su constante intención de chocar con el líder del PSOE, tal y como hizo en el acto de Vox en 2024 en el que llamó "corrupta" a Begoña Gómez, esposa de Sánchez, abriendo una crisis diplomática entre Moncloa y la Casa Rosada que dio pie a la retirada de la embajadora española en Argentina.

Un choque que se repitió el pasado mes de junio, de nuevo en Madrid, cuando Milei cargó contra el Gobierno español al grito de: "¡Muerte al socialismo!". En esa ocasión, Milei visitó tanto a Santiago Abascal como a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con quien se dio un baño de masas saliendo al balcón de la Puerta del Sol.