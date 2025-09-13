El Gobierno se felicita por sus logros mientras el PP acusa a Sánchez de "arrastrar el país a la deriva"

Los detalles Cuca Gamarra llama a los españoles a "rebelarse" y sostiene que el Ejecutivo está "agotado, sin presupuestos, sin mayoría parlamentaria para poder gobernar y rodeado por la corrupción".

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha celebrado este sábado que la agencia de calificación S&P haya premiado una mejora en la posición financiera de España. Esta empresa ha elevado su rating de A a A+ y ha percibido cómo la economía española ha rebajado su deuda.

Esta decisión pone de manifiesto "el gran desempeño y las buenas perspectivas de la economía española para los próximos años", según el ministro. "Esta mejora en la calificación es reflejo de la fortaleza de nuestra economía. Va a registrar una vez más el mayor crecimiento entre las economías avanzadas del mundo".

Sin embargo, desde la oposición no comparten el optimismo. El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha insistido en que la continuidad del Gobierno que ejerce actualmente es "insostenible".

Un "Gobierno que malvive"

Asimismo, ha acusado al presidente español Pedro Sánchez de "arrastrar el país a la deriva". Tellado ha hablado de un "Gobierno que malvive entre la espada de su debilidad parlamentaria y la pared de su corrupción sistémica", y ha advertido de un "enfrentamiento abierto con todos los poderes del Estado".

En paralelo, la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía: "No tenemos por qué conformarnos. Podemos rebelarnos y eso es a lo que llamamos a los españoles". A su vez, ha reclamado también transparencia sobre la participación de España en operaciones de la OTAN. La portavoz cree que este es "un Gobierno agotado, sin presupuestos, sin mayoría parlamentaria para poder gobernar y rodeado por la corrupción".

Los populares han vuelto a cargar contra el Ejecutivo, señalando la fragilidad parlamentaria del PSOE, pero desde el Gobierno se ha recordado la polémica que salpica a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. El portavoz socialista en el Senado, Óscar López, ha acusado a la líder 'popular' de financiar de forma irregular el ático en el que reside y ha exigido que cumpla con la Ley de Vivienda.

Además, López ha criticado al alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, por su negativa a reconocer como genocidio la ofensiva israelí sobre Gaza: "Se pueden condenar los ataques de Hamás y condenar el genocidio en Gaza. Se llama coherencia".

Por otro lado, el contexto judicial también ha sido protagonista durante esta jornada ya que, según publica El Confidencial, el juez Juan Carlos Peinado ha presentado una demanda contra el ministro de Transportes, Óscar Puente, por haberle llamado públicamente "prevaricador".