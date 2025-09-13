Vox señala "la manía homicida" de la izquierda tras el crimen de Kirk y Puente tira de ironía: "Tampoco fue ETA el 11-M"

Los detalles La 'popular' Cuca Gamarra asegura que "cuando se asesina a un político o cualquier otra persona por sus ideas no caben peros en la condena".

El asesinato del activista conservador Charlie Kirk ha generado reacciones internacionales, incluyendo en España, donde políticos y ciudadanos han condenado enérgicamente el crimen. Cuca Gamarra enfatizó que no hay justificación para el asesinato por ideas políticas, mientras Miguel Tellado del PP cuestionó en redes sociales las implicaciones de un crimen similar en España. Óscar Puente respondió a Tellado, desestimando simplificaciones ideológicas. Santiago Abascal de Vox atribuyó el crimen a la "izquierda occidental", alertando sobre su influencia en España. Alberto Núñez Feijóo del PP criticó la minimización del asesinato por ideología, subrayando la polarización creciente en el debate público.

El asesinato del activista conservador Charlie Kirk ha ocupado las portadas de medios de todo el mundo y se ha hecho eco en todo tipo de países, entre ellos, España. Tanto la población como los políticos han reaccionado a lo ocurrido, aunque lo único que tienen en común es que todos ellos condenan el crimen.

Por su parte, la 'popular' Cuca Gamarra asegura que "cuando se asesina a un político o cualquier otra persona por sus ideas no caben peros en la condena". Mientras, el secretario general del PP, Miguel Tellado, abría un debate en sus redes sociales: "¿Qué pasaría en España si una persona de ultraderecha asesinara a tiros a un activista de izquierdas? ¿Qué pasaría si un ciudadano español de piel blanca asesinara a una mujer de procedencia extranjera y otro color de piel?".

"El silencio ante la barbarie es lo que prende la llama de la crispación y la polarización. La violencia no tiene cabida en una democracia que se precie de saberlo y hay que condenarla siempre, venga de quien venga", añade en su perfil de X.

Si alguien no podía faltar en esta conversación es Óscar Puente, que una vez más ha utilizado sus redes sociales para responder, en este caso, a las preguntas de Tellado: "No fue alguien de izquierdas. Tampoco fue ETA el 11-M. La realidad es muy compleja para que mentes tan simples como la tuya la procesen. Era un chico blanco, de una familia republicana, amante de las armas. Ya no podéis usar esa muerte en vuestro beneficio. Abre otro debate anda".

"La izquierda más ultra de occidente gobierna en España"

Asimismo, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha dado por hecho la ideología de Tyler Robinson. "El asesinato de Charlie Kirk está mostrando la manía homicida que domina a gran parte de la izquierda occidental. Sobre todo por la impunidad con que lo justifican", dice, mientras alerta a la población de que "la izquierda más ultra de occidente gobierna en España".

Aunque aún no se ha realizado ningún discurso a favor de este crimen, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, también ha señalado a los "ultras": "Aquel que minimiza el asesinato de un hombre por su ideología: el ultra eres tú". Aunque los "comentarios justificativos" parecen verse únicamente en cuentas personales o anónimas, la tensión entre bandos insta a buscar cualquier comentario que pueda salirse del molde.