Revilla llama en directo a su abogado, quien lleva la querella con el emérito: "¿No me estás viendo?"

Miguel Ángel Revilla se encontraba en el plató de laSexta Xplica cuando ha recibido una llamada telefónica. "Esto es la segunda vez que pasa en directo", ha señalado José Yélamo, en referencia a la llamada que recibió de su hija hace unas semanas en el mismo programa.

"Es mi abogado", ha indicado el expresidente de Cantabria, tras lo que el periodista ha comentado: "Mira que te he dicho cuando has hablado de Rato que te ibas a meter en un lío y te vas a buscar otra demanda".

En ese momento, Revilla ha llamado su abogado y le ha contado que estaba en el programa. "¿Por qué me llamas? ¿No me estás viendo? Menos mal", ha expresado entonces el político cántabro, lo que ha provocado las carcajadas en el plató, incluidas las de José Yélamo. "Podía darme la noticia de que el fugado me ha retirado la demanda. Me ha dicho que estaba en una cena", ha subrayado el exlíder del PRC.

Sin embargo, no es la única vez que Miguel Ángel Revilla ha recibido una llamada. Y es que su teléfono ha vuelto a sonar hasta en otras dos ocasiones. Puedes ver el hilarante momento en el vídeo principal que acompaña a la noticia.