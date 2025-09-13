Sánchez y Feijóo retoman los actos de partido tras un bronco inicio del curso político

El contexto Tanto el presidente del Gobierno como el líder de la oposición realizarán este domingo, prácticamente a la misma hora, sus primeros actos de partido en fin de semana tras el inicio del curso político.

Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo inician sus actos de partido este fin de semana, coincidiendo casi a la misma hora. Sánchez estará en Málaga junto a María Jesús Montero, mientras que Feijóo se dirigirá a Ciudad Real para apoyar al sector primario. Ambos líderes continúan con las tensiones exhibidas en el Congreso, donde intercambiaron acusaciones. Feijóo cuestionó la gestión de Sánchez en varias áreas, mientras que Sánchez criticó a la oposición por alinearse con la ultraderecha. El ambiente político sigue tenso tras las vacaciones, sin señales de distensión.

Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo arrancan este domingo sus actos de partido en fin de semana. Ambos, casi a la misma hora y como si de una precampaña se tratara, intervendrán ante sus seguidores para fijar sus posiciones después de una caliente sesión de control este miércoles en el Congreso.

El presidente del Gobierno acudirá a Málaga junto con su vicepresidenta primera, María Jesús Montero, mientras que el 'popular' asistirá a Ciudad Real para defender al sector primario. Y probablemente ambos continúen con sus argumentos exhibidos en el Congreso.

"La corrupción no se ha ido porque usted está aquí. También el miedo de que alguna vez se presente delante de un juez", le espetaba Feijóo este miércoles.

Ahora bien, este ejercicio no parece que presente nada nuevo. "Curso nuevo, costumbres viejas. Sin contestar a ninguna de las preguntas que le he hecho", también aseguraba el presidente del PP. "¿Que ha hecho usted durante estos últimos 10 días? En primer lugar, un plantón institucional. ¿Cuál es la posición de la oposición ante la emergencia climática? Mimetizarse con la ultraderecha en su estrategia de bulos", le replicaba Sánchez.

Así que el inicio del curso político sigue aumentando el ambiente hostil que ya dejaron cuando se fueron de vacaciones. "Vivienda sin casas, Interior sin solución para los okupas, Transportes sin trenes serios, Exteriores sin aliados decentes... Si un presidente se encontrase en alguno de estos supuestos, ¿le pediría su dimisión?", también cuestionaba Feijóo al presidente del Gobierno.

Unas líneas argumentales, de nuevo, muy fijadas tras unas vacaciones en las que parece que el descanso no ha servido mas que para calentar motores y seguir elevando la crispación.