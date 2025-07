Revilla, contundente sobre la polémica de los currículums falsos: "El político que miente en eso que se vaya a su casa"

El expresidente de Cantabria ha defendido que "una persona que miente en su currículum, que es capaz de poner lo que no es, no puede estar en la política". "No es creíble, porque si miente en eso, puede mentir en casi todo", ha expresado.

Miguel Ángel Revilla ha hablado en laSexta Xplica sobre la polémica de los falsos currículums de políticos, y ha expresado que se trata de algo "grave". "Qué afán de aparentar lo que uno no es. Hay gente que cambia hasta la edad", ha señalado, tras lo que ha bromeado con que él miente con eso, porque cuando la gente le pregunta, dice que tiene 83 años, cuando tiene 82. "Lo hago para ir preparándome ya", ha comentado.

"Yo no digo que para dedicarse a la política haya que tener un título, porque conozco gente con dos carreras pero sin sentido común. Y conozco a gente que no tiene dos carreras, pero es inteligente y opina con criterio. Lo fundamental es tener currículum. Eso sí que debería ser una exigencia, el qué has hecho antes", ha defendido el exlíder del PCR.

En este sentido, Revilla ha criticado que "a la política española está llegando mucho pelota, pero gente de currículum nada", al tiempo que ha afirmado que "una persona que miente en su currículum, que es capaz de poner lo que no es, no puede estar en la política". "No es creíble, porque si miente en eso, puede mentir en casi todo", ha subrayado.

Así, el político ha declarado que "si se demuestra que cualquiera ha puesto lo que no son, que se vayan a casa todos, de cualquier partido político". "El que ha sido capaz de mentir en eso no merece la pena que nos hable de todo lo bien que lo va a hacer. No es creíble", ha concluido.